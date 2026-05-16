Die Defensive ist aktuell der Trumpf der Sportfreunde Baumberg

Am 32. Spieltag treten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg zum Abstiegskrimi beim SV Sonsbeck an (Sonntag, 15 Uhr, Willy-Lemkens-Sportpark). Drei Spieltage vor Saisonende könnte im zu erwartenden Duell auf Augenhöhe vielleicht eine Vorentscheidung in der unteren Tabellenregion fallen – beide Teams vermochten sich aufgrund ihrer Erfolgsserien etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen und gehen insofern mit Rückenwind in den Endspurt.
Noch in der 27. Runde der fünften Liga befanden sich die Kontrahenten mit dem Rücken zur Wand, bevor sie sich parallel durch ihre positiven Trends inzwischen eine gute Ausgangslage erarbeitet haben. Die Teams der befreundeten Trainer, SV-Coach Heinrich Losing sowie SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, befinden sich nun auf einem guten Weg zum Klassenerhalt: Die Sonsbecker sind seit fünf Partien mit drei Siegen und zwei Remis ungeschlagen, die Sportfreunde seit vier Begegnungen mit zwei Erfolgen und zwei Unentschieden. Ein großer Garant ist hierbei die Stabilität der beiden Defensivabteilungen, weil die Hausherren während der Erfolgsphase nur einen Treffer zuließen und die Baumberger mit ihrem Routinier im Kasten, Daniel Schwabke, sogar viermal in Folge ohne Gegentor blieben.
Rückblickend auf die vergangene Partie beim SC St. Tönis (0:0) zeigt sich El Halimi angesichts der bevorstehenden Aufgaben optimistisch, denn auch beim Viertplatzierten musste das Trainerteam neben den Langzeitverletzten abermals auf kurzfristige Ausfälle reagieren und improvisieren: Berkem Kurt und Paolo Piccinini standen erkrankt nicht zur Verfügung, während Batuhan Özden (Knie-Operation), Baris Sarikaya (Knöchelverletzung) sowie Florian Haderer (Leistenbruch) in dieser Saison nach derzeitigem Stand der Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen werden. „Trotzdem haben die Jungs wieder in allen Bereichen absolut stark abgeliefert und verdientermaßen einen Punkt entführt. Mit ein wenig mehr Spielglück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, denn Bilal Sezer und Timo Hölscher hatten Pech bei ihren großen Chancen. Dennoch könnte am Ende auch der Punkt sehr wertvoll und lebenswichtig sein“, erläuterte der SFB-Übungsleiter.
Dessen Truppe möchte am Sonntag auf dem Sonsbecker Rasenplatz auf den zuletzt gezeigten Leistungen unbedingt aufbauen und mindestens einen Zähler auf der weiten Heimfahrt von etwa 100 Kilometern im Gepäck haben. „Schließlich wollen wir mit unseren treuen Fans im Bus feiern können. Der positive Trend soll auf jeden Fall fortgesetzt werden, um auch den nächsten wichtigen Step zu gehen. Wir sind auf der Stufe angekommen, dass wir nicht bis zum finalen Spieltag zittern müssen. Es läuft derzeit in die richtige Richtung für uns; eine wichtige Kopfsache sind die vier Spiele ohne Gegentor und dass wir jetzt alles in der eigenen Hand haben“, befindet El Halimi.
Die Analyse unter der Woche war durchweg positiv, „weil wir sehr viel richtig gemacht und uns zuletzt weiterentwickelt haben – mit und gegen den Ball“, sagt der SFB-Cheftrainer, der einen Gegner in Bestbesetzung erwartet. Während die Gastgeber mit 39 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben, den der aufstrebende 1. FC Kleve (34) belegt, der nun beim Tabellendritten KFC Uerdingen antreten muss, haben die Baumberger in der dichten Tabelle einen Punkt weniger auf dem Konto (38).
Nicht nur die beiden Teams schielen am Sonntag sicherlich auch mit einem Auge in die zweite Bundesliga, speziell nach Fürth – bei einem Ligaverbleib von Fortuna Düsseldorf bleibt es in der Oberliga bei drei Absteigern. Sollte die Fortuna den bitteren Gang in die dritte Liga antreten müssen, wird auch noch Rang 15 zum Abstiegsplatz werden, den aktuell der FC Büderich innehat (35). Personeller Hoffnungsschimmer der SFB: Die in Tönisvorst gelbgesperrten Kapitäne Louis Klotz und Ben Harneid, vertreten durch Abwehrchef Sertan Yigenoglu, kehren wieder in den Kader zurück.