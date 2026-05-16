Die Defensive ist aktuell der Trumpf der Sportfreunde Baumberg Viermal in Folge blieben die Sportfreunde Baumberg in der Oberliga zuletzt ohne Gegentor – das hilft im Abstiegskampf enorm. Am Sonntag geht es zum Tabellennachbarn SV Sonsbeck. Ein Auge ist aber auch auf die zweite Liga gerichtet. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Auf die Sportfreunde Baumberg wartet ein Abstiegs-Endspiel. – Foto: David Zimmer

Am 32. Spieltag treten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg zum Abstiegskrimi beim SV Sonsbeck an (Sonntag, 15 Uhr, Willy-Lemkens-Sportpark). Drei Spieltage vor Saisonende könnte im zu erwartenden Duell auf Augenhöhe vielleicht eine Vorentscheidung in der unteren Tabellenregion fallen – beide Teams vermochten sich aufgrund ihrer Erfolgsserien etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen und gehen insofern mit Rückenwind in den Endspurt.

Morgen, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

Noch in der 27. Runde der fünften Liga befanden sich die Kontrahenten mit dem Rücken zur Wand, bevor sie sich parallel durch ihre positiven Trends inzwischen eine gute Ausgangslage erarbeitet haben. Die Teams der befreundeten Trainer, SV-Coach Heinrich Losing sowie SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, befinden sich nun auf einem guten Weg zum Klassenerhalt: Die Sonsbecker sind seit fünf Partien mit drei Siegen und zwei Remis ungeschlagen, die Sportfreunde seit vier Begegnungen mit zwei Erfolgen und zwei Unentschieden. Ein großer Garant ist hierbei die Stabilität der beiden Defensivabteilungen, weil die Hausherren während der Erfolgsphase nur einen Treffer zuließen und die Baumberger mit ihrem Routinier im Kasten, Daniel Schwabke, sogar viermal in Folge ohne Gegentor blieben. Kurzfristige Ausfälle und Improvisation Rückblickend auf die vergangene Partie beim SC St. Tönis (0:0) zeigt sich El Halimi angesichts der bevorstehenden Aufgaben optimistisch, denn auch beim Viertplatzierten musste das Trainerteam neben den Langzeitverletzten abermals auf kurzfristige Ausfälle reagieren und improvisieren: Berkem Kurt und Paolo Piccinini standen erkrankt nicht zur Verfügung, während Batuhan Özden (Knie-Operation), Baris Sarikaya (Knöchelverletzung) sowie Florian Haderer (Leistenbruch) in dieser Saison nach derzeitigem Stand der Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen werden. „Trotzdem haben die Jungs wieder in allen Bereichen absolut stark abgeliefert und verdientermaßen einen Punkt entführt. Mit ein wenig mehr Spielglück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, denn Bilal Sezer und Timo Hölscher hatten Pech bei ihren großen Chancen. Dennoch könnte am Ende auch der Punkt sehr wertvoll und lebenswichtig sein“, erläuterte der SFB-Übungsleiter.