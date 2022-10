Die Defensive des KFC Uerdingen steht Sie ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Abschneiden, deshalb verändert Alexander Voigt sie auch nicht. In der Offensive hat der Trainer des Oberliga-Spitzenreiters vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve die Qual der Wahl.

„Aber all das ist nicht in Stein gemeißelt“, sagt Voigt, dem die schwierige Aufgabe zukommt, 22 Feldspieler, die allesamt den Anspruch erheben, beim Anpfiff auf dem Platz stehen zu wollen, bei Laune zu halten. „Die Saison ist lang und jeder ist wichtig und gehört dazu“, sagt der Coach, was die Spieler aber nicht nur hören, sondern auch fühlen wollen, damit sie es akzeptieren können – selbst, wenn sie nicht einmal auf der Bank sitzen und auf der Tribüne Platz nehmen müssen.

Momentan andere Lage in der Offensive

Im Offensivbereich ist die personelle Situation quantitativ nicht viel anders, doch hier sieht Voigt mehr Möglichkeiten der Veränderung. „Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Von denen, die auf der Bank sitzen, erhoffe ich mir einiges, wenn sie eingewechselt werden“, sagt er. „Sie sollen das Spiel verändern, es beleben.“ Die Plätze sind hart umkämpft.

Das wundert Voigt nicht, der darüber erfreut ist, aber auch eine einfache Erklärung hat: „Wenn du so eine Erfolgsserie hast, will jeder dabei sein, das merkt man.“ Auch im Training, da ist die Intensität nun höher. „Es darf auch nicht selbstverständlich sein, dass hier jeder zum Training kommt und denkt: ich spiele sowieso am Wochenende. Das ist jetzt nicht mehr. Da muss jeder kämpfen, um in den Kader zu kommen.“ Trotz der Spitzenposition sieht Voigt noch Verbesserungsmöglichkeiten – nicht nur bei den Standards.