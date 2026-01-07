Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Sieg
Fünf Spieler ohne Ausfall – verlässliche Leistungsträger in der Kreisliga A Sieg.
Bis zur Winterpause haben in der Kreisliga A Sieg fünf Akteure jede Partie absolviert und damit ihre Mannschaften zuverlässig durch die Hinrunde gebracht.
Die Hinrunde ist vorbei, die Winterpause erreicht – ein guter Zeitpunkt für ein Zwischenfazit. Während Verletzungen, Sperren und Rotationen in nahezu allen Teams zu Ausfällen führten, gibt es in der Kreisliga A Sieg fünf Spieler, die bisher keine Partie verpassten.
Diese Konstanz ist ein klarer Vorteil für ihre Mannschaften. Die fünf Dauerbrenner standen in jeder Begegnung auf dem Platz und bildeten ein stabiles Fundament, auf das Trainer und Team zählen konnten.
Süleyman Lal (Abwehrspieler für den 1.FC Spich II)
Philipp-Johannes Breuer (Torwart beim TSV Wolsdorf)
Maximilian Drews (Abwehrspieler für die TuS Mondorf II)
Ben Blumenthal (Abwehrspieler für den SV Allner-Bödingen)
Wolfgang Fischer (Abwehrspieler für die TuS Winterscheid)