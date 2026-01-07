Die Dauerbrenner der Kreisliga A Sieg

Bis zur Winterpause haben in der Kreisliga A Sieg fünf Akteure jede Partie absolviert und damit ihre Mannschaften zuverlässig durch die Hinrunde gebracht.

Die Hinrunde ist vorbei, die Winterpause erreicht – ein guter Zeitpunkt für ein Zwischenfazit. Während Verletzungen, Sperren und Rotationen in nahezu allen Teams zu Ausfällen führten, gibt es in der Kreisliga A Sieg fünf Spieler, die bisher keine Partie verpassten.

Diese Konstanz ist ein klarer Vorteil für ihre Mannschaften. Die fünf Dauerbrenner standen in jeder Begegnung auf dem Platz und bildeten ein stabiles Fundament, auf das Trainer und Team zählen konnten.