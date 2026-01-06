 2025-12-17T10:26:01.779Z

Die Dauerbrenner der Kreisliga A Rhein-Erft

Fünf Spieler ohne Ausfall – stabile Größen in der Kreisliga A Rhein-Erft.

Bis zur Winterpause haben in der Kreisliga A Rhein-Erft fünf Akteure jede Partie absolviert und damit ihre Teams zuverlässig durch die Hinrunde getragen. Unter den fünf Akteuren befindet sich auch einer der besten Angreifer der A-Ligen.

Die Hinrunde ist abgeschlossen und zeigt, wie anspruchsvoll der Liga-Alltag ist. Verletzungen, Sperren und taktische Wechsel sorgten bei vielen Mannschaften für personelle Anpassungen.

Umso bemerkenswerter ist die Leistung der fünf Spieler, die bis zur Winterpause keine einzige Partie verpassten. Sie standen in jeder Begegnung auf dem Platz und bildeten damit ein stabiles Fundament für ihre Teams.

  • Daniel Scheffer (Torwart für den SV Niederaußem)
  • Dominik Leone (Stürmer bei RG Wesseling)
  • Aimo Günther (Abwehrspieler für die TuS BW Königsdorf II)
  • Lars Gabriel (Torwart für RW Berrendorf)
  • Marcel Gierens (Torwart für Erfa Gymnich)
