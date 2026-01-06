Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Rhein-Erft
Fünf Spieler ohne Ausfall – stabile Größen in der Kreisliga A Rhein-Erft.
Bis zur Winterpause haben in der Kreisliga A Rhein-Erft fünf Akteure jede Partie absolviert und damit ihre Teams zuverlässig durch die Hinrunde getragen. Unter den fünf Akteuren befindet sich auch einer der besten Angreifer der A-Ligen.
Die Hinrunde ist abgeschlossen und zeigt, wie anspruchsvoll der Liga-Alltag ist. Verletzungen, Sperren und taktische Wechsel sorgten bei vielen Mannschaften für personelle Anpassungen.
Umso bemerkenswerter ist die Leistung der fünf Spieler, die bis zur Winterpause keine einzige Partie verpassten. Sie standen in jeder Begegnung auf dem Platz und bildeten damit ein stabiles Fundament für ihre Teams.
Daniel Scheffer (Torwart für den SV Niederaußem)
Dominik Leone (Stürmer bei RG Wesseling)
Aimo Günther (Abwehrspieler für die TuS BW Königsdorf II)