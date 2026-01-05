Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Heinsberg
17 Spieler ohne Ausfall – außergewöhnliche Bilanz in der Kreisliga A Heinsberg.
Bis zur Winterpause zeigt sich in der Kreisliga A Heinsberg ein außergewöhnliches Bild: Gleich 17 Spieler standen bislang in jeder Partie auf dem Platz.
Mit dem Abschluss der Hinrunde und dem Beginn der Winterpause bietet sich auch in der Kreisliga A Heinsberg Zeit für ein Zwischenfazit. Während in vielen Ligen nur wenige Akteure alle Spiele absolvieren konnten, sticht Heinsberg mit einer bemerkenswert hohen Zahl heraus.
17 Spieler verpassten bis zur Winterpause keine einzige Begegnung und waren durchgehend im Einsatz. Diese Anzahl spricht nicht nur für individuelle Fitness, sondern auch für stabile Kaderstrukturen und konstante Trainerentscheidungen.
Norman Post (Dynamo Erkelenz, Mittelfeld)
Fynn-Luca Redwand (SV Brachelen, Abwehr)
Ron van Kessel (SV Brachelen, Abwehr)
Henrik Hayen (SV Brachelen, Mittelfeld)
Alexander-Linus Rütten (SC Selfkant, Torwart)
Hinrik-German Heidlas (SC Selfkant, Abwehr)
Winfried Hulsen (TuS Dremmen, Torwart)
Florian Syben (Germania Rurich, Mittelfeld)
Ron Limpinsel (Viktoria Waldenrath, Torwart)
Lukas Eidams (SV Breberen, Abwehr)
Felix Senft (SV Breberen, Mittelfeld)
Lukas Welter (SV Breberen, Torwart)
David Strank (FSV Geilenkirchen-Hünshoven, Abwehr)