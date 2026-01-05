Die Dauerbrenner der Kreisliga A Heinsberg

Bis zur Winterpause zeigt sich in der Kreisliga A Heinsberg ein außergewöhnliches Bild: Gleich 17 Spieler standen bislang in jeder Partie auf dem Platz.

Mit dem Abschluss der Hinrunde und dem Beginn der Winterpause bietet sich auch in der Kreisliga A Heinsberg Zeit für ein Zwischenfazit. Während in vielen Ligen nur wenige Akteure alle Spiele absolvieren konnten, sticht Heinsberg mit einer bemerkenswert hohen Zahl heraus.

17 Spieler verpassten bis zur Winterpause keine einzige Begegnung und waren durchgehend im Einsatz. Diese Anzahl spricht nicht nur für individuelle Fitness, sondern auch für stabile Kaderstrukturen und konstante Trainerentscheidungen.