Die Dauerbrenner der Kreisliga A Euskirchen

Bis zur Winterpause haben in der Kreisliga A Euskirchen vier Spieler keine einzige Partie verpasst – darunter sogar ein Offensivspieler.

Die Hinrunde der Kreisliga A Euskirchen ist gespielt und zeigt einmal mehr, wie anspruchsvoll der Liga-Alltag ist. Verletzungen, Sperren und taktische Anpassungen sorgten bei vielen Teams für personelle Wechsel.

Umso bemerkenswerter ist die Bilanz von vier Spielern, die bis zur Winterpause durchgehend im Einsatz waren. Besonders auffällig: Neben Defensiv- und Schlüsselpositionen schaffte es auch ein Stürmer, alle Partien zu absolvieren – in einer Rolle, die durch viele Zweikämpfe und hohe Laufintensität geprägt ist.