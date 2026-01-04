Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Euskirchen
Vier Spieler ohne Ausfall – ein Stürmer trotzt der Belastung in der Kreisliga A Euskirchen.
Bis zur Winterpause haben in der Kreisliga A Euskirchen vier Spieler keine einzige Partie verpasst – darunter sogar ein Offensivspieler.
Die Hinrunde der Kreisliga A Euskirchen ist gespielt und zeigt einmal mehr, wie anspruchsvoll der Liga-Alltag ist. Verletzungen, Sperren und taktische Anpassungen sorgten bei vielen Teams für personelle Wechsel.
Umso bemerkenswerter ist die Bilanz von vier Spielern, die bis zur Winterpause durchgehend im Einsatz waren. Besonders auffällig: Neben Defensiv- und Schlüsselpositionen schaffte es auch ein Stürmer, alle Partien zu absolvieren – in einer Rolle, die durch viele Zweikämpfe und hohe Laufintensität geprägt ist.
Lars Knebel (Mittelfeldspieler für den SV Sötenich)