Die Dauerbrenner der Kreisliga A Düren

Drei Spieler ohne Ausfall – verlässliche Größen in der Kreisliga A Düren.

Die Hinrunde ist beendet, die Winterpause erreicht. In der Kreisliga A Düren haben drei Spieler bislang jede Partie absolviert.

Mit dem Ende der Hinrunde bietet sich die Gelegenheit für ein Zwischenfazit. Auch in der Kreisliga A Düren blieben Verletzungen, Sperren und personelle Wechsel nicht aus – umso bemerkenswerter ist die Leistung jener Akteure, die durchgehend zur Verfügung standen.

Genau drei Spieler verpassten bis zur Winterpause kein einziges Spiel und standen in jeder Begegnung auf dem Platz. Diese Konstanz ist ein wichtiges Pfund, gerade in einer körperlich fordernden und engen Liga.

  • Mirco Nörtershäuser ( Abwehrspieler für den FC Düren 77)
  • Fabian Wirtz (Abwehrspieler für den BC Oberzier)
  • Leutrim Qorri (Abwehrspieler für den JSV Frenz)
