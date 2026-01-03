Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Düren
Drei Spieler ohne Ausfall – verlässliche Größen in der Kreisliga A Düren.
Die Hinrunde ist beendet, die Winterpause erreicht. In der Kreisliga A Düren haben drei Spieler bislang jede Partie absolviert.
Mit dem Ende der Hinrunde bietet sich die Gelegenheit für ein Zwischenfazit. Auch in der Kreisliga A Düren blieben Verletzungen, Sperren und personelle Wechsel nicht aus – umso bemerkenswerter ist die Leistung jener Akteure, die durchgehend zur Verfügung standen.
Genau drei Spieler verpassten bis zur Winterpause kein einziges Spiel und standen in jeder Begegnung auf dem Platz. Diese Konstanz ist ein wichtiges Pfund, gerade in einer körperlich fordernden und engen Liga.
Mirco Nörtershäuser ( Abwehrspieler für den FC Düren 77)