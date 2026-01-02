Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Bonn
Nur zwei Spieler ohne Ausfall – besondere Zuverlässigkeit in der Kreisliga A Bonn.
Konstanz als seltenes Gut: Bis zur Winterpause blieb in der Kreisliga A Bonn kaum ein Spieler von Pausen verschont. Lediglich zwei Akteure standen in jeder Partie auf dem Platz.
Die Hinrunde der Kreisliga A Bonn ist beendet und bietet Anlass für einen Blick auf die konstantesten Spieler der Liga. Verletzungen, Sperren oder Rotationen sorgten bei nahezu allen Teams für Wechsel im Personal – umso bemerkenswerter ist die Leistung der wenigen Ausnahmen.
Gerade einmal zwei Spieler haben bis zur Winterpause sämtliche Partien absolviert und verpassten keine einzige Minute. Diese Zahl verdeutlicht, wie hoch die Belastung und wie ausgeglichen die Liga ist.
Gian-Luca Oswald (Mittelfeldspieler für den SSV Bornheim II)