Die Dauerbrenner der Kreisliga A Bonn

Konstanz als seltenes Gut: Bis zur Winterpause blieb in der Kreisliga A Bonn kaum ein Spieler von Pausen verschont. Lediglich zwei Akteure standen in jeder Partie auf dem Platz.

Die Hinrunde der Kreisliga A Bonn ist beendet und bietet Anlass für einen Blick auf die konstantesten Spieler der Liga. Verletzungen, Sperren oder Rotationen sorgten bei nahezu allen Teams für Wechsel im Personal – umso bemerkenswerter ist die Leistung der wenigen Ausnahmen.

Gerade einmal zwei Spieler haben bis zur Winterpause sämtliche Partien absolviert und verpassten keine einzige Minute. Diese Zahl verdeutlicht, wie hoch die Belastung und wie ausgeglichen die Liga ist.