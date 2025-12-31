Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Dauerbrenner der Kreisliga A Aachen
Fünf Spieler, keine Pause – diese Akteure verpassten keine einzige Minute für ihr Team
Konstanz ist im Fußball ein rares Gut. In der Kreisliga A Aachen gibt es jedoch fünf Spieler, die in dieser Saison besonders herausstechen: Sie standen in allen Spielen für ihre Mannschaften auf dem Platz – ein Beweis für Fitness, Zuverlässigkeit und enorme Bedeutung für ihre Teams.
Verletzungen, Sperren oder taktische Rotationen sorgen im Amateurfußball regelmäßig dafür, dass kaum ein Spieler jede Partie bestreitet. Umso bemerkenswerter ist die Leistung jener fünf Akteure, die in der Kreisliga A Aachen in dieser Saison ohne Unterbrechung für ihre Mannschaften auf dem Platz standen.
Ibrahim Bal (Mittelfeldspieler für den FC Stolberg)
Christian Marin (Mittelfeldspieler für den SV Breinig II)
Mats Hellenbroich (Abwehrspieler für den SC Kellersberg)
Miguel Schleiden (Torwart bei der DJK Arminia Eilendorf)