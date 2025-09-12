Die D-Junioren des GSV Gundernhausen suchen Verstärkung für die Saison

Die D-Junioren des GSV Gundernhausen suchen Verstärkung für die Saison 2025/2026! Du liebst Fußball oder willst es einfach mal ausprobieren? Dann bist du bei uns genau richtig!

Für die aktuelle Saison suchen wir fußballbegeisterte Kids der Jahrgänge 2013 und 2014 – egal ob Anfänger oder schon mit Erfahrung am Ball. Bei uns zählt der Spaß am Spiel, Teamgeist und die Freude an Bewegung! Wann? Jeden Dienstag um 17:00 Uhr

Wo? Sportplatz Gundernhausen