Vereinsnachrichten

Die D-Junioren des GSV Gundernhausen suchen Verstärkung für die Saison 2025/2026!

Du liebst Fußball oder willst es einfach mal ausprobieren? Dann bist du bei uns genau richtig!

Für die aktuelle Saison suchen wir fußballbegeisterte Kids der Jahrgänge 2013 und 2014 – egal ob Anfänger oder schon mit Erfahrung am Ball. Bei uns zählt der Spaß am Spiel, Teamgeist und die Freude an Bewegung!

Wann? Jeden Dienstag um 17:00 Uhr
Wo? Sportplatz Gundernhausen

Komm einfach zum Probetraining vorbei und schnuppere Fußballluft bei den D-Junioren des GSV Gundernhausen!

Wir freuen uns auf dich! ️

Fragen? Schreib uns gerne eine Mail an:
vorstand@jugendfussball.gsv-gundernhausen.de

