Die Concordia feiert Geburtstag am 04. und 06 Juni

Ein echtes Fußballhighlight erwartet euch! Die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln – die FC-Altinternationale – trifft in einem besonderen Freundschaftsspiel auf die Landrats-Elf von Landrat Ramers. Ein Duell voller Erfahrung, Leidenschaft und spektakulärer Momente! Die Altinternationale, bestehend aus ehemaligen Profis des 1. FC Köln, bringt geballte Fußballkompetenz und unvergessliche Legenden auf das Feld. Gegen die Landrats-Elf, die für ihren Teamgeist, Kampfeslust und überraschende Spielzüge bekannt ist, verspricht dieses Spiel Spannung bis zur letzten Minute. Die Mannschaft der FC-Altinternationale besteht aus ehemaligen Profispielern des 1. FC Köln, darunter frühere Legenden wie Hans Schäfer, Wolfgang Overath, Hansi Sturm und Toni Schumacher. Freut euch auf Spieler wie Jonas Hector, Thomas Cichon, Marcel Risse, Stephan Engels, Matthias Scherz und vielen anderen.

Ein Jahrhundert Vereinsgeschichte – das ist ein Grund zu feiern! Anlässlich des 100-jährigen Bestehens lädt der SV Concordia Weyer e.V. zu einem ganz besonderen Open Air Konzert ein. Auf der großen Bühne erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das für beste Stimmung sorgen wird.

Mit dabei sind „Die Lückenfüller“, die mit energiegeladenen Songs den Auftakt gestalten, und „Wibbelstetz“, die mit kölschen Tönen und jede Menge Eifeler Charme das Publikum begeistern.

Als absolutes Highlight des Abends dürfen wir die „Bläck Fööss“ auf unserer Bühne begrüßen – für unseren Verein und den ganzen Ort Weyer ein echtes Ereignis und eine große Ehre. Die kölsche Kultband sorgt seit Jahrzehnten für unvergessliche Hits und wird am Weyerstein für einige Gänsehautmomente sorgen.



Das Open Air am Weyerstein verspricht einen unvergesslichen Abend voller Musik, Geselligkeit und Feierlaune – genau das Richtige, um unser 100-jähriges Jubiläum gebührend zu begehen. Gemeinsam mit Freunden, Familie und Fans möchten wir dieses besondere Ereignis feiern und laden alle herzlich dazu ein, diesen Abend mit uns erleben.

Tickets unter: https://www.100jahreconcordia.de/tickets/