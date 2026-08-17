Die Chefs am Strand, die Assistenten in der Verantwortung

Nachbarschaftsduell endet im Remis – Foto: Jette Oster

Das Nachbarschaftsduell in der Bezirksliga war am Sonntag auch eine Angelegenheit der beiden jungen Co-Trainer. Der Weezer Coach Christoph Tönnißen und sein Rinderner Kollege Marius Krausel verfolgten den Saisonauftakt an irgendeiner Strandbar per Liveticker. Im August-Janssen-Sportzentrum trugen dafür an der Linie die Assistenten Michael Thissen (TSV, 29 Jahre) und Tristan Zwartjes (Rindern, 27) die Verantwortung.

„Das war eine coole Erfahrung“, sagte Zwartjes nach seinem ersten Auftritt in der Chefrolle. Nicht ganz so toll fand er lediglich das Ergebnis – die beiden Kreisrivalen trennten sich am Ende mit 1:1 (1:0). Wobei sein Fazit eindeutig erkennen lässt, dass sich der SV Rindern für die neue Saison einiges vorgenommen hat. „Wir waren spielerisch klar die bessere Mannschaft. Deshalb fühlt sich das Unentschieden für mich gerade wie eine Niederlage an“, so Zwartjes.

Der SV Rindern tappt schon nach fünf Minuten in die Falle

Die Gäste mussten sich unter anderem deshalb mit einer Punkteteilung begnügen, weil sie schon nach fünf Minuten in die Falle tappten. Die Taktik des ersatzgeschwächten Turn- und Spielvereins war eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal die Abwehr sichern. Dann gelegentlich einen langen Ball auf Angreifer Yannick Gorthmanns schlagen – in der Hoffnung, dass sich irgendwann eine Chance ergibt. Dieses Strickmuster führte früh zum Erfolg. Gorthmanns leitete einen dieser weiten Flankenschläge weiter auf Frederik Osterkamp, der prompt das Weezer Führungstor markierte.