Die Chefs am Strand, die Assistenten in der Verantwortung

Das Nachbarschaftsduell in der Bezirksliga war am Sonntag auch eine Angelegenheit der beiden jungen Co-Trainer. Der Weezer Coach Christoph Tönnißen und sein Rinderner Kollege Marius Krausel verfolgten den Saisonauftakt an irgendeiner Strandbar per Liveticker. Im August-Janssen-Sportzentrum trugen dafür an der Linie die Assistenten Michael Thissen (TSV, 29 Jahre) und Tristan Zwartjes (Rindern, 27) die Verantwortung.
„Das war eine coole Erfahrung“, sagte Zwartjes nach seinem ersten Auftritt in der Chefrolle. Nicht ganz so toll fand er lediglich das Ergebnis – die beiden Kreisrivalen trennten sich am Ende mit 1:1 (1:0). Wobei sein Fazit eindeutig erkennen lässt, dass sich der SV Rindern für die neue Saison einiges vorgenommen hat. „Wir waren spielerisch klar die bessere Mannschaft. Deshalb fühlt sich das Unentschieden für mich gerade wie eine Niederlage an“, so Zwartjes.
Die Gäste mussten sich unter anderem deshalb mit einer Punkteteilung begnügen, weil sie schon nach fünf Minuten in die Falle tappten. Die Taktik des ersatzgeschwächten Turn- und Spielvereins war eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal die Abwehr sichern. Dann gelegentlich einen langen Ball auf Angreifer Yannick Gorthmanns schlagen – in der Hoffnung, dass sich irgendwann eine Chance ergibt. Dieses Strickmuster führte früh zum Erfolg. Gorthmanns leitete einen dieser weiten Flankenschläge weiter auf Frederik Osterkamp, der prompt das Weezer Führungstor markierte.
Daran hatte der SV Rindern zunächst einmal zu knabbern. Trotz gefühlten 75 Prozent Ballbesitz tauchten die Gäste nur selten einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Und wenn doch, war der Weezer Keeper Lukas Janssen zur Stelle, der sich mit einer ausgezeichneten Leistung die Bestnote verdiente. „In der ersten Halbzeit waren wir zwar auch schon optisch überlegen, haben aber im letzten Drittel die Bälle zu unsauber gespielt“, sagte Zwartjes.
Der 27-Jährige drehte in der Kabine an der einen oder anderen Stellschraube – und schon gehörte das Geschehen auf dem Platz endgültig dem Gast von der Rinderner Wasserburg. Den verdienten Lohn gab’s in der 57. Minute, als Außenverteidiger Luca Polders den Ball von der linken Seite in den gegnerischen Strafraum beförderte. Dort war der Rinderner Torjäger Maximilian Janssen zur Stelle und markierte das zu diesem Zeitpunkt schon überfällige 1:1.
Der SV Rindern wollte eindeutig noch mehr, scheiterte aber immer wieder am Weezer Torhüter. Und stand sich teilweise auch selbst im Weg. So in der Nachspielzeit, als ein Eckball noch einmal die höchste Alarmstufe im Weezer Strafraum auslöste. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung, mit der der Gastgeber wesentlich besser leben kann.
„Wir haben leider schon zum Auftakt erhebliche personelle Probleme. Deshalb mussten heute auch einige Spieler aus unserer Reserve aushelfen. Unter diesen Umständen hat die Mannschaft das vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gemacht und hätte mit etwas Glück auch 2:0 führen können. Nach der Pause war Rindern besser. Deshalb geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte der Weezer Fußball-Obmann Tim Dünte.
Für den SV Rindern geht es bereits am Freitag mit einem Heimspiel gegen den Titelaspiranten Kevelaerer SV weiter. Tristan Zwartjes kann es dann auf der Bank wieder etwas ruhiger angehen lassen, weil Chefcoach Marius Krausel wieder da ist.