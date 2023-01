Die Chancenverwertung ist das Problem des MCH Futsal Clubs Bundesliga: Die Süd-Bielefelder unterliegen dem Tabellenführer Stuttgart klar. Der nutzt die defensiven wie offensiven Schwächen des MCH Futsal Clubs.

Kadiralb Dibra stand nach überstandenem Hexenschuss zwischen den Pfosten der Süd-Bielefelder. Erstmals über die volle Distanz. Und er machte seine Sache gut. Der Keeper parierte in einigen Szenen hervorragend. Daneben gab Miquel Llinas Vives sein Debüt für den MCH. Der Spanier schloss sich jüngst den Bielefeldern an und agiert fortan als Fixo, . Das war also die zweite Premiere am Samstagabend in der Sporthalle Süd.



Das Spiel an sich ist relativ schnell erzählt. Stuttgart agierte clever und nutzte die Fehler vom MCH aus. So ging Stuttgart nach vier Minuten in Führung. Bielefelds Coach Cleverson Pelc, der zunächst nicht den Plan hatte, selbst ins Spiel einzugreifen, nahm direkt sein erstes Time-Out. Kurz darauf trafen die Gäste zum 2:0 (6.). Dann aber kam der MCH. Einen Schuss von Aytürk Gecim konnte Oliver Bollwicht am Pfosten lauernd nicht versenken (7.). Furkan Ars nach Vorarbeit von Neuzugang Llinas Vives scheiterte am SFC-Schlussmann (10.). Nur Sekunden später ging Leon Morina allein aufs gegnerische Tor, sein Schuss landete nur am Pfosten (10.).



Zweite Halbzeit, agilerer MCH. Kadir Sentürk (15.), Fouad Aghnima (18.) und Gecim (22.) hatten Chancen, doch es dauerte bis zur 28. Minute, ehe Bollwicht auf 1:3 verkürzte. In der Folge traf Ars die Latte (30.). Gecim (33.) und Matic (38.) das Tor, letztlich blieben die Tore nur Ergebniskosmetik. „Stuttgart ist eine starke Mannschaft. Wir hatten einige gute Phasen, aber auch einige unnötige Ballverluste“, resümierte Coach Pelc, der ab der 31. Minute doch selbst spielte.