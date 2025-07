"Die Chancenverwertung bleibt ein zentrales Thema"

Der TSV Venne traf in einem interessanten Testspiel auf den westfälischen Bezirksligisten TuS Dielingen aus der Nähe von Stemwede. Das Spiel wurde auf der Sportanlage des FC SW Kalkriese ausgetragen. Der TUS Dielingen hatte am Ende der vergangenen Saison den zwölften Tabellenplatz belegt. Es entwickelte sich eine lange Zeit offenes Spiel mit vielen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Der erst 18-jährige Philipp Muth, der vor der Saison aus der A-Jugend von RW Damme zum TSV Venne wechselte, sorgte mit seinem Treffer für zwischenzeitlichen Ausgleich für den TSV Venne. Am Ende nutzten die Gäste individuelle Fehler des TSV eiskalt aus und gewannen sicher etwas zu deutlich mit 4:1.