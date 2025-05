Die Chancen nicht genutzt...

Der SV Schmölln verbuchte einen Blitzstart. Nach einem Fehler in der Abwehr konnte Torhüter Steinbach noch den scharfen Schuss abwehren, aber Alshikh brauchte nur zum 0:1 abzustauben. Mit zunehmender Spielzeit festigte der VfR sein Spiel und hatte immer mehr Ballbesitz. Dabei wurden richtig gute Chancen erspielt, die man aber fahrlässig ausließ. Anders der SV Schmölln: Wieder war es ein Abwehrfehler, den Gentsch zum 0:2 ausnutzte (24.). Die Koseltaler steckten aber nicht auf und arbeiteten weiter und gestalteten noch viele gute Chancen, aber es kam nichts zählbares dabei raus. So ging man mit dem Rückstand in die Halbzeitpause.

In Halbzeit Zwei kam der VfR gut aus der Kabine und es wurde Fußball gespielt. Immer wieder war es die schlechte Chancenverwertung, die ein besseres Ergebnis hätte bringen können. Und wenn man sehr offensiv spielt, neigt man hinten dazu, anfällig für Konter zu sein. So in der 68. Minute: Wieder war es Gentsch, der steil geschickt wurde und mit seinem zweiten Tor zum 0:3 ins kurze Eck einschob. Das war die endgültige Endscheidung. Die Koseltaler drängten jetzt noch auf eine Ergebniskorrektur, aber auch die besten Chancen wurden noch von Pfosten und Latte verhindert. Als Fazit steht, dass der VfR Bad Lobenstein mit einer besseren Nutzung seiner Chancen durchaus ein gutes Ergebnis abliefern hätte können und der SV Schmölln diesmal einfach effektiver war und seine wenigen Möglichkeiten konsequent nutzte.