Die Chance auf Rang zwei Verbandsliga +++ Mühlhausen kann als erster Verfolger des VfR Mannheim überwintern +++ Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen Neckarau

Die Gelegenheit ist günstig. Der zweitplatzierte FC Zuzenhausen ist am letzten Verbandsliga-Spieltag des Jahres spielfrei. Für den 1.FC Mühlhausen bedeutet das: Gelingt am Samstag gegen den VfL Neckarau ein Sieg, überwintert die Thome/Kretz-Truppe definitiv auf Rang zwei.

"Das ist eine super Gelegenheit, die wir unbedingt nutzen wollen", sagt Kretz. Im Vorfeld so einer Begegnung muss der Favorit vornehmlich eines – seine Akteure warnen. Der Spielertrainer sagt deshalb: "Neckarau braucht jeden einzelnen Punkt und wird deshalb alles reinwerfen." Es ist bereits das dritte Duell der beiden Teams 2022/23. Bislang hatte der FCM zweimal das bessere Ende für sich. Am zweiten Spieltag holte er einen 2:1-Sieg in Neckarau und im Viertelfinale des badischen Pokals feierte er einen ungefährdeten 4:0-Erfolg.

Richten soll es bis auf eine Position der gleiche Kader, der vor Wochenfrist einen beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg beim 1.FC Bruchsal eingefahren hat. Lediglich Nico Melder muss passen. Der Innenverteidiger hat sich in Bruchsal eine Platzwunde zugezogen und musste mit acht Stichen genäht werden.