Die Chance auf die Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen

Premiere mit Perspektive: Wenn am Freitagabend um 19 Uhr das Flutlicht im Friedrich-Ebert-Stadion erstmals für ein Ligaspiel aufleuchtet, geht es für den VfV Borussia 06 Hildesheim um weit mehr als nur drei Punkte. Mit einem Sieg gegen den MTV Wolfenbüttel könnte die Mannschaft von Ridha Kitar zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der Oberliga Niedersachsen übernehmen – fünf Runden vor Ende der Hinserie ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

Nach den jüngsten Auswärtssiegen beim SV Wilhelmshaven und der von sechs Profis verstärkten Braunschweiger Reserve hat die Domstadtelf gezeigt, dass sie auch in engen Spielen Qualität und Widerstandskraft besitzt. Nun soll auch zu Hause wieder ein Erfolg her. Die Pleiten gegen Lüneburg im Pokal und Heeslingen in der Liga sind abgehakt – der Blick richtet sich klar nach oben.

Die Voraussetzungen stimmen: Personell entspannt sich die Lage zusehends. Sean Reddemann ist nach längerer Pause wieder im Mannschaftstraining, Olli Giesing wird zeitnah zurückerwartet. Zudem haben sich Thomas Kellogg Case und Robin Wedemeier bei ihren Startelfdebüts in Braunschweig empfohlen, Luis Karaqi ist wieder fit, und Karsan Doski hat zuletzt einmal mehr bewiesen, wie wertvoll er für das Team ist. Nur Jannis Pläschke fehlt nach seiner Roten Karte gegen Heeslingen noch gesperrt.

Der MTV Wolfenbüttel, trainiert von Ex-Profi Deniz Dogan, hat sich als Aufsteiger schnell in der Liga akklimatisiert und spielt bislang eine solide Saison. Zuletzt allerdings setzte es Niederlagen gegen Wilhelmshaven und Holthausen Biene – unterschätzen darf man die Gäste dennoch nicht. Kitar fordert von seinem Team „Konzentration, Kontrolle und Konsequenz über 90 Minuten plus X“.

Ein besonderes Detail am Rande: Die Eintracht Braunschweig II, bei der Kitar viele Jahre im Nachwuchsbereich arbeitete, hat nach der Niederlage gegen Hildesheim Trainer Fabian Adelmann freigestellt. Für den Hildesheimer Coach war der Erfolg an alter Wirkungsstätte damit doppelt besonders.

Hildesheim im Fußballfieber

Das Flutlichtspiel ist zugleich der Auftakt zu einem außergewöhnlichen Fußballwochenende an der Pottkuhle. Am Samstag (13.30 Uhr, Platz Radrennbahn) kämpft die U19 des VfV 06 in der Regionalliga Nord gegen Tabellenführer JFV Lübeck um die Spitzenposition. Auch die U17 tritt in Gehrden als Tabellenzweiter der Landesliga zum Topspiel an.

Für die Fans gibt es ein besonderes Angebot: Das Ticket für das Freitagsspiel gilt auch am Samstag beim U19-Kracher gegen Lübeck. Zwei Spiele, ein Preis – und jede Menge Fußball made in Hildesheim. Die Abendkasse im FES öffnet am Freitag um 17.30 Uhr.