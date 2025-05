Die Chance am Schopfe packen

"Deshalb ist es ja umso ärgerlicher, dass wir in Viernheim verloren haben", ärgert sich Denis Schwager nach wie vor über die Niederlage. Der SG-Trainer will am Sonntag gegen den VfR Mannheim II (Anpfiff, 17 Uhr) unbedingt den Deckel draufmachen, um eine Zitterpartie am letzten Spieltag in Eppelheim zu vermeiden. Er sagt: "Es wäre nicht angenehm für die Nerven, wenn es eine weitere Woche spannend bleiben würde."

Dass es sich am Sonntag um ein Heimspiel handelt, ist unwiderlegbar ein großer Vorteil für den letztjährigen Kreisliga-Meister. 20 seiner 25 bisherigen Zähler holte er nämlich im heimischen Kettenwald. "Zuhause treten wir einfach kompakter auf und sind was Motivation sowie Einstellung betreffen einen Tick besser", hat der 35-Jährige diese Runde mehrfach beobachten dürfen, beziehungsweise müssen, wenn man die Bilanz an der Auswärtsbeute festmacht.