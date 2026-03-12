Die „Causa KFC“ verkompliziert die Regionalliga-Anträge Der Rückzug aus der vierthöchsten Spielklasse samt Neustart in der Oberliga, den Uerdingen zuletzt machte, hätte nun härtere Konsequenzen. Der Verband hat das Lizenz-Verfahren für alle Bewerber verschärft – samt mehr Bürokratie. Was nun zu beachten ist. von Georg Amend · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Das erste Quartal eines Jahres haben aufstiegswillige Vereine der Oberliga Zeit, die Lizenz auf Zulassung zur Regionalliga zu stellen – in diesem Jahr bis zum 31. März. Damit beschäftigen sich vier Klubs: Spitzenreiter Ratingen 04/19 und sein Verfolger VfB 03 Hilden sowie der fünftplatzierte KFC Uerdingen und dessen Verfolger SpVg. Schonnebeck. Der aktuell drittplatzierte SC St. Tönis hat schon abgewunken, Trainer Bekim Kastrati sagte, die Regionalliga sei „für uns kein Thema“. Auch der derzeit viertplatzierte TSV Meerbusch dürfte in Sachen Aufstieg eher abwinken.

Die Anforderungen an die Klubs waren schon in den vergangenen Jahren hoch – so musste etwa Ratingen sein Stadion nachrüsten, um ihnen gerecht zu werden, und deswegen verzichteten die Sportfreunde Baumberg als Meister der Oberliga-Saison 2023/24 ebenso auf den Aufstieg wie seinerzeit Vizemeister Schonnebeck. Der drittplatzierte KFC hingegen nahm dann den Platz in der vierthöchsten Spielklasse und damit untersten Profiliga ein. Zu Ende brachte er die Saison 2024/25 dann aber nicht – nachdem das fünfte Insolvenzverfahren der Klubgeschichte eingeleitet worden war, wurden ihm neun Punkte abgezogen, der Insolvenzverwalter empfahl die Einstellung des Spielbetriebs. Auch der 1. FC Düren und Türkspor Dortmund meldeten sich vorzeitig ab. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Regionalliga-Bewerber in diesem Jahr. Unverständnis und Missmut bei Oberligisten Dass die Uerdinger nach ihrer Insolvenz und dem Rückzug aus der Regionalliga einfach einen Neustart eine Spielklasse tiefer starten konnten, hatten einige Oberligisten mit Unverständnis und Missmut hingenommen. Doch entgegen ursprünglichen Meinungen, der Verband lasse das tatenlos geschehen, hat dieser etwas getan: Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) hat das Lizenzierungsverfahren verschärft.

Das wird schon beim „Anschreiben an die Vereine zum Zulassungsverfahren“ deutlich. Hatte das im Jahr 2024, als sich unter anderem Ratingen und der KFC zuletzt damit beschäftigten, noch sechs Seiten, sind es nun neun. Das liegt einerseits daran, dass die Klubs nun ein Modul des WDFV nutzen müssen, das dort umfangreich erklärt ist, zum anderen aber auch an neuen Punkten in dem Anschreiben. Wer 35.000 Euro zahlte, war dabei Verkürzt gesagt: Wer an der Regionalliga-Spielzeit 2024/25 teilnehmen wollte, musste als „Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eine Kaution in Höhe von 35.000 Euro erbringen“. Fertig. Wer an der kommenden Saison teilnehmen möchte, muss dagegen einen bürokratisch deutlich höheren Aufwand betreiben. „Neu für dieses Zulassungsverfahren wurden vom WDFV-Präsidium ,Richtlinien für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit‘ verabschiedet“, heißt es im aktuellen Anschreiben.