Die C-Junioren von Ratingen 04/19 sind unter Zugzwang Im Kellerduell der Regionalliga geht es für die U15 von Ratingen 04/19 zum TSC Eintracht Dortmund. Es bräuchte beim Aufsteiger einen Sieg mit zwei Toren Differenz, um auch den direkten Vergleich zu gewinnen. Im Pokal geht es nach Bocholt. von RP / Markus Hausdorf · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Kampmann braucht einen Erfolg mit seiner Mannschaft – Foto: Ratingen 04/19

Die U15-Spieler von Ratingen 04/19 kämpfen um den Verbleib in der Regionalliga West Staffel 2. Nach der 0:6-Niederlage zu Hause gegen Arminia Bielefeld geht es vor der Osterpause nach Dortmund zu einem wichtigen Spiel für die Mannschaft von Daniel Kampmann. Am Samstag gastiert sie um 13 Uhr beim Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund, das Hinspiel verloren die Blau-Gelben mit 0:1.

Nach dem Spiel gegen Bielefeld waren die C-Junioren von 04/19 geknickt, sie hatten sich ein anderes Spiel und einen anderen Ausgang vorgenommen. Trainer Kampmann sagte bereits nach der Partie, dass man dieses Spiel besser schnell aus den Köpfen bekommen solle. Viertelfinale im Niederrheinpokal Und so blickte man am Montag mit Spannung auf die Übertragung der Auslosung des Viertelfinales um den Niederrheinpokal. Und dort bekam man keinen der ganz großen Gegner zugelost, sondern hat eine machbare Aufgabe vor der Brust. So ist Ratingen am Mittwoch, 25. März um 18.30 Uhr zu Gast bei den SF 97/30 Lowick, die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz Eichenstraße in Bocholt ausgetragen. Die Sportfreunde Lowick setzten sich in der Hauptrunde gegen die SpVg. Gustorf-Gindorf mit 1:0 und im Achtelfinale gegen den SC Germania Reusrath mit 3:0 durch.

Kampmanns Mannschaft qualifizierte sich für das Viertelfinale durch Siege in der Hauptrunde beim SV Rhenania Hamborn (1:0) und beim 1. FC Kleve (2:1). „Natürlich gehen wir als Favorit in die Partie, aber wir wissen auch, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, und haben uns in der Runde zuvor in Kleve schwergetan“, sagt Kampmann zur Pokalauslosung. Ratingen verlor das Hinspiel gegen Dortmund Aber erst einmal ist der Blick auf das Spiel am Samstagmittag beim TSC Eintracht Dortmund gerichtet. Das Hinspiel verloren die Ratinger am zweiten Spieltag mit 0:1. Aktuell ist der Aufsteiger Neunter der Regionalliga-Tabelle und weist nach 13 absolvierten Spielen 13 Punkte auf und damit drei mehr als 04/19, das als Elfter Vorletzter mit zehn Punkten ist.