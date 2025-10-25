Die C-Junioren von 04/19 müssen sich endlich belohnen

Bis Weihnachten möchte die U15 von Ratingen 04/19 das Feld der Regionalliga West von hinten aufrollen. Am Samstag empfängt das Team von Daniel Kampmann den FC Wegberg-Beeck, die Partie wird um 15 Uhr im Stadtwerke Sportpark in Ratingen angepfiffen.

Zwei Wochen Pause liegen hinter den Blau-Gelben. In den Ferien wurde durchtrainiert, Kampmann hatte kurzfristig ein Testspiel gegen den TuS Quettingen (Kreisklasse) vereinbart. Dieses Duell wurde mit 5:0 (1:0) klar gewonnen, das Team aus Leverkusen hatte aber ein gutes Niveau. Kampmanns Mannschaft konnte sich dabei weiter einspielen, zudem konnte der Trainer allen Akteuren Spielanteile einräumen.

„Klar ist, dass wir uns weiter in der Entwicklungsphase befinden“, sagt Kampmann. „Aber es wird nun auch Zeit, dass wir uns für die Entwicklung, die man auch sieht, und den Trainingsaufwand belohnen und die Ergebnisse einfahren.“

Nach dem 1:0-Auftaktsieg beim FC Hennef folgten Niederlagen gegen den TSC Eintracht Dortmund (0:1), bei Arminia Bielefeld (0:4) und bei der DJK TuS Hordel (1:2). Ratingen 04/19 hat mit vier Spielen ein bis zwei Partien weniger als die Konkurrenz absolviert und belegt mit drei Punkten den zwölften und damit letzten Platz. Wie eng die Liga ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle, denn der Tabellenfünfte Fortuna Köln weist lediglich sechs Zähler auf. „Diese Liga istunglaublich eng und ausgeglichen. An Spieltagen entscheidet meist die Tagesform, und gegen Dortmund hätten wir das Spiel auf jeden Fall für uns entscheiden müssen, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt, und auch in Hordel hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Lediglich in Bielefeld waren wir chancenlos“, berichtet Kampmann.

Kaum Ausfälle

Am Samstag kommt der FC Wegberg-Beeck nach Ratingen, der mit vier Zählern nur einen Platz vor den Blau-Gelben in der Tabelle rangiert. Wegberg kam bei Arminia Bielefeld zu einem 2:2-Unentschieden und siegte zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. Gegen Preußen Münster (0:1), die SG Unterrath (0:1) und beim Wuppertaler SV (0:4) blieb der Tabellenvorletzte punktlos.

Kampmann muss am Samstag auf Neo Merkel aufgrund von Oberschenkelproblemen verzichten. Hinter dem Einsatz von Jeremy Nilsson steht aufgrund von Leistenproblemen ein Fragezeichen. Ansonsten kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. „Vor Weihnachten müssen wir sehen, dass wir möglichst viele Punkte einfahren. Tabellarisch sollten wir am Samstag einen Sieg einfahren. Dies sollte uns gelingen, wenn wir unser Können im Spiel zeigen können. Nuancen können da entscheiden“, sagt Kampmann. „Wir wollen uns endlich belohnen.“