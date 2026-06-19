Die "Buwe" sind fündig geworden 3. Liga +++ Rui Mota wird neuer Cheftrainer des SV Waldhof von Homepage/SVW/red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die Trainersuche des SV Waldhof Mannheim 07 ist abgeschlossen: Der 47-jährige Rui Mota hat einen Vertrag in der Kurpfalz unterschrieben und wird künftig an der Seitenlinie des SV Waldhof stehen. Nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen erzielten die Verantwortlichen des Mannheimer Traditionsvereins eine Einigung mit dem Portugiesen, der zuletzt international auf sich aufmerksam gemacht hat.

"Rui war von Beginn an unsere Wunschlösung für die vakante Trainerposition. Er ist ein aufstrebender Trainer, der bei jeder seiner bisherigen Stationen bewiesen hat, dass er erfolgreichen Fußball spielen lassen kann – und das in ganz unterschiedlichen Ligen und Umfeldern. Er bringt eine klare Spielidee, eine ausgeprägte Siegermentalität und internationale Erfahrung mit nach Mannheim", sagt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof. "Zunächst einmal möchte ich unseren Fans sagen, dass ich mich sehr freue, bei diesem großartigen Verein arbeiten zu dürfen. Die Menschen leben hier für den Verein, und das ist etwas, das mich als Trainer besonders motiviert", so Rui Mota in seinen ersten Worten als Cheftrainer des SV Waldhof.

Der Portugiese ergänzt: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die Voraussetzungen für erfolgreichen Fußball sind hier beim Waldhof vorhanden. Nun gilt es für uns als Trainerteam, aus einzelnen Spielern eine echte Mannschaft zu formen. Ein Team, in dem jeder für den anderen einsteht und alles dem gemeinsamen Erfolg untergeordnet wird. Wenn uns das gelingt, werden wir eine gute Saison spielen." Auch Sportdirektor Mathias Schober freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rui Mota: "Rui hat in seiner Karriere viel Erfahrung gesammelt – zunächst als Co-Trainer, zuletzt auch als Cheftrainer. Besonders hervorheben möchte ich seine Bereitschaft und Fähigkeit, junge Spieler weiterzuentwickeln. Das hat er bereits bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt und soll auch künftig ein wichtiger Bestandteil unserer Ausrichtung sein."