Die Bundeswehr-Nationalmannschaft ist zu Gast in Steinbach!

Besonders freuen wir uns, dass dieses Spiel ein ganz besonderes Highlight ist: Es handelt sich um ein Jubiläumsspiel anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bundeswehr-Nationalmannschaft!

Im Vordergrund steht dabei wie immer der gute Zweck, denn die Eintrittserlöse werden an das Kinderhospiz in Merchweiler gespendet.

Die Bundeswehr-Auswahl ist übrigens bereits zum zweiten Mal in Steinbach zu Gast, denn schon vor rund 20 Jahren konnte man begnadete Kicker und den ein oder anderen Star von morgen auf dem heimischen Rasengeläuf beobachten.

Also lasst es Euch nicht entgehen, einen Hauch von Länderspiel zu erleben, bei dem selbstverständlich auch die Nationalhymne durch eine Gesangseinlage zelebriert wird. Und um das Wichtigste nicht zu vergessen: Kommt vorbei, um den guten Zweck bei ein paar schönen Stunden zu unterstützen!

Am 02.09. um 19:00 Uhr in Steinbach.

Wir freuen uns auf Euch!