Die Buchdorfer Serie hält Kreisliga-Aufsteiger präsentiert sich weiter heimstark +++ Donaumünster kann vor eigenem Publikum nicht mehr punkten +++ Holzkirchen setzt sich an der Spitze leicht ab

Die Serie der SG Buchdorf/Daiting reißt nicht ab. Durch das 1:1 gegen den TSV Oettingen blieb der Aufsteiger über das komplette Jahr 2022 hinweg zuhause ungeschlagen. Was nicht selbstverständlich war, denn Oettingen war zunächst besser im Spiel und hatte etwas mehr Ballbesitz, einen Treffer gab es bis zur Pause allerdings nicht zu bejubeln. Nachdem Wiederanpfiff hatte SG-Spielertrainer Andreas Maier den Führungstreffer auf dem Fuß, konnte TSV-Torhüter Michael Fröhlich aber nicht überwinden. Im Gegensatz zu Nikolai Kastner. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Richard Eidner war Maier vor dem Tor aufgetaucht, hatte quer gelegt und Kastner schob den Ball aus fünf Metern ins Netz. Der Treffer stachelte die Oettinger an, sie erhöhten den Druck und kamen schließlich durch Robert Brunner zum verdienten Ausgleich. Daran änderte sich selbst nach der Ampelkarte für Philipp Dinkelmeier und der damit verbundenen Oettinger Unterzahl in den Schlussminuten nichts mehr. Schiedsrichter: Stefan Sommer (Neusäß) - Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Nikolai Kastner (58.), 1:1 Robert Brunner (82.) Gelb-Rot: Philipp Dinkelmeier (88./TSV Oettingen)

Der SV Donaumünster leidet weiter unter einer extremen Heimschwäche, auch gegen den TSV Möttingen ging das Team um Spielertrainer Jürgen Sorg leer aus und sammelte damit in sieben Heimspielen gerade mal fünf Zähler. Tim Schuster hätte den SVD zwar früh in Führung bringen können, bis zur Pause jubelten dann aber nur die Rieser. Robin Schindler profitierte beim 0:1 davon, dass sich bei Donaumünster Achim Schreiber und Keeper Kevin Abold bei einem weiten Ball nicht einig waren. Und auch bei einer Ecke, die zum 0:2 führte, waren beim SVD Abstimmungsschwierigkeiten unübersehbar. Johannes Rothgang war der dankbare Nutznießer.

Nach dem Seitenwechsel war vonseiten des SVD mehr Körpereinsatz zu erkennen. Die Folge war der Anschlusstreffer von Sorg, der einen Elfmeter sicher verwandelte. Donaumünster hatte danach zweimal Pech, als Michael Jenuwein mit einem Distanzschuss an Möttingens Torwart Philip Thum scheiterte und Sorg nur den Innenpfosten traf. In der Nachspielzeit erhöhte Marcel Rathke nach einem Konter auf 3:1 für Möttingen.

Schiedsrichter: Josef Simnacher (Konzenberg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Robin Schindler (27.), 0:2 Johannes Rothgang (34.), 1:2 Jürgen Sorg (59./Foulelfmeter), 1:3 Marcel Rathke (90.)