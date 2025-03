Die Brust beim MSV Duisburg wird immer breiter

Max Braune, Torwart beim MSV Duisburg, hatte in den zurückliegenden Wochen wenig zu tun. Seit gut 570 Minuten ist der 21-Jährige ohne Gegentor und blieb auch insgesamt weitestgehend beschäftigungslos. Das liegt zu großen Teilen an seinen Vorderleuten, die Torabschlüsse des Gegner meist schon in der Entstehung unterbinden. 21 Gegentore nach 24 Spieltagen ist mit Abstand der Bestwert in der Liga. Daran soll auch im anstehenden Duell beim SV Rödinghausen am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) angeknüpft werden.

"Die Brust ist sehr breit und wir sind sehr selbstbewusst", betont Cheftrainer Dietmar Hirsch. "Wenn du keine Gegentore bekommst und es so langsam aber sicher auf die Zielgerade der Saison geht, ist das sehr gut", führt er weiter aus. Trotzdem weiß er auch, dass das Spiel in Rödinghausen kein Selbstläufer wird: "Wir treffen auf eine gute und erfahrene Regionalliga-Mannschaft. Das Hinspiel hat gezeigt, dass es ein hartes Stück Arbeit für uns wird."

Zahmel im Kader

Personell hat sich die Lage bei den Zebras etwas entspannt. Neben Thomas Pledl, der sich in der Reha befindet, und Leon Müller, dem es nach überstandener Operation soweit gut geht, fallen Luis Hartwig, Julius Paris und Moritz Montag sicher aus. Nach auskurierter Grippe ist Dustin Willms wieder voll im Training. Ob es für ihn für einen Kaderplatz reicht, wird sich zeigen. Sicher im Kader sein werden dagegen U19-Keeper Fotios Adamidis und Jannik Zahmel.

Zahmel gab am vergangenen Wochenende im Pokalspiel gegen Union Nettetal sein Debüt und traf mit seinem ersten Ballkontakt nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung. "Er soll Einsatzminuten in der Regionalliga bekommen, auch wenn er sicherlich noch kein Kandidat für die Startelf ist", erklärt Hirsch, der zudem auf die U23-Regel verweist. Davon ab "ist seine Brust breit, was wir weiter fördern wollen."

Einmal mehr kann sich der MSV auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung in der Fremde freuen. Mit 1.100 Anhängern ist der Gästeblock bis auf den letzten Platz ausverkauft. Weitere blau-weiß gestreifte Fans werden sich sicherlich auch auf der Haupttribüne einfinden. "Ich freue mich auf die vielen Fans. Wie so oft werden sie ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel für uns machen", betont Hirsch abschließend.