Die Brüder Köck starten gegen Spitzenreiter TuS Raubling

Thomas und Bernhard Köck übernahmen den TSV Emmering diese Woche. Nun wartet gleich der Tabellenführer auf die neue Trainer.

„Es ging darum, den Kopf freizubekommen, dass man wieder mutig und wieder selbstbewusst ist“, beschreibt Thomas Köck seine ersten Amtshandlungen, nachdem er zu Wochenbeginn gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard den Inn/Salzach-Kreisligisten TSV Emmering nach der Trennung von Elvis Nurikic übernommen hat.

Die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den TuS Raubling war kurz, hatte es aber in sich. „In ein paar Tagen hat man natürlich nur wenige Möglichkeiten“, weiß der neue Coach, der neben dem psychologischen Aspekt auf Intensität setzte: „Wir haben diese Woche intensiv trainiert. Wir hatten das intensive Training, damit wir es auch am Sonntag so umsetzen können. Die Jungs haben super mitgezogen“, lobt er seine Spieler. Durch den Trainerwechsel erhoffte sich die Abteilungsleitung, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen und für den Endspurt die letzten Prozent aus dem Kader herauszukitzeln.

Zum Auftakt der Köck’schen Rettungsmission gastiert kein Geringerer als der Tabellenführer in Emmering. „Wir haben weniger zu verlieren als sie. Sie haben größeren Druck“, so der neue TSV-Coach. „Wir werden es Raubling am Sonntag richtig schwer machen. Es wird ihnen nicht leichtgemacht, im Pfarrbachstadion drei Punkte mitzunehmen.“ Für ein Debüt gibt es zwar angenehmere Gegner als den Spitzenreiter. Für den Ersten gibt es aber auch leichtere Aufgaben als ein Auswärtsspiel bei einer eigentlich heimstarken Mannschaft, die gerade den Trainer gewechselt hat.