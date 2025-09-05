Die Brandreden nehmen zu bei der TuS Marienborn

Mainz. Vielen, sagt Antonio Serratore, ist diese Bilanz gar nicht bewusst. Ihm schon. Zwei Siege, rechnet der Mittelfeldspieler vor, holte die TuS Marienborn in der Verbandsliga – in diesem Jahr. Bei acht Niederlagen und sieben Unentschieden. Das Blatt soll, muss sich wenden beim Heimspiel-Doppelpack gegen den aus der Oberliga ans Tabellenende durchgereichten SV Morlautern (Sonntag, 15.30 Uhr) und sieben Tage später den aktuellen Drittletzten SV Steinwenden.

Für den stetigen Abwärtstrend, nach Rang zwei (2022/23), sechs (23/24) und acht (24/25), gibt es Gründe. Von in Summe 163 geschossenen Toren sind die Schützen von der Hälfte nicht mehr im Club und zählt man den für Monate verreisten Moritz Freisler hinzu, haben binnen drei Jahren 100 Treffer die TuS verlassen.

Noch mehr Zahlen: 28 Jahre betrug der Altersschnitt der Spieler, die vorige Saison mehr als 20 Spiele gemacht haben. Perfektes Fußballalter bei den Profis – Lebensphasen, in denen Beruf und Familie immer mehr Raum beanspruchen, im Amateurbereich. Patrick Huth wurde jüngst Papa und stand noch keine Minute auf dem Feld, Michael Kohns kommt zwischen seinen Einsätzen kaum zum Trainieren, die Urlauber geben sich die Klinke in die Hand. Was will man als Club auch tun, ohne Festgehälter?

„Die Stimmung im Team ist wirklich überragend diese Saison“, sagt Serratore. „Auch vom Fitnessstand her sind wir viel weiter als in den Jahren zuvor.“ Das bewiesen spät herausgeschossene Punkte in Hüffelsheim (2:2) und Herxheim (1:1) oder auch der Pokal-Erfolg gegen Bodenheim (2:1 n.V.). Mit Video- und Gegneranalysen, mehr taktischen Elementen, stetigem Standard-Training und über die Mannschaftskasse angeschafften Fitnessgeräten, an denen sich Angeschlagene parallel zum Team-Training ertüchtigen, sieht der 32-Jährige eine Reihe Fortschritte.

TuS Marienborn: Ruhe trotz Absteiger-Bilanz

Und doch stehen 2025 zwei Siege aus 17 Spielen, die Bilanz eines Absteigers. „Ein durchwachsener Start“, sagt Serratore, „nach den Spielen im September weiß man, wo man steht. Gewinnen wir die beiden nächsten Heimspiele, ist es ein super Start.“ Ruhig zu bleiben, zeichne die TuS aus. „Wir bekommen am Spieltag das, was wir uns unter der Woche erarbeiten, nicht über 90 Minuten auf den Platz“, sagt Serratore.

Und doch fällt auf, dass die Taktzahl, in denen Trainer Ali Cakici Brandreden hält, zunimmt. Rücktrittsdrohung in der Halbzeit gegen Schlusslicht Rüssingen (3:1), jetzt das Anzählen der – jungen – Sturmreihe, prompt von Luka Baljaks Doppelpack im Pokal gefolgt. „Warum wir das brauchen? Sehr gute Frage“, überlegt Serratore. „Unser Trainer ist sehr locker und lässt uns viel Freiraum, aber wenn er sieht, dass mehrere Spieler nicht performen, muss er eingreifen.“ Und zwar für ein klares Ziel: Klassenerhalt, um nichts anderes gehe es diese Saison.