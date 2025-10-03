Gernot Mang und Manfred Paula müssen die sportliche Kommandobrücke beim TSV 1860 München neu aufstellen. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

Die Bosse des TSV 1860 München müssen jetzt liefern Der TZ-Kommentar zum Löwen-Umbruch

Es stehen wichtige Entscheidungen beim TSV 1860 München an – und die Zeit drängt. Die Löwen müssen jetzt liefern, meint tz-Reporter Marco Blanco Ucles.

Noch immer fragen sich viele Fans im Umfeld des TSV 1860, wieso neben Trainer Patrick Glöckner auch Geschäftsführer Christian Werner am vergangenen Sonntag vor die Türe gesetzt wurde. Denn fehlendes Engagement konnte man dem 44-Jährigen nun wahrlich nicht vorwerfen. Christian Werner hatte zu viele Aufgaben beim TSV 1860 München zu bearbeiten

Am Mittwoch dann gab Löwen-Präsident Gernot Mang bekannt, dass die bisherigen Aufgaben Werners künftig auf sechs (!) Schultern verteilt werden. Drei verschiedene Stellen – Technischer Direktor (für die Verzahnung zwischen Profis und NLZ zuständig), Sportdirektor sowie Kaufmännischer Geschäftsführer – sollen künftig das bisherige Aufgabenfeld Werners abdecken. Eine Herangehensweise, die zeigt, dass der geschasste Kaderbauer zu viele Themen gleichzeitig zu bearbeiten hatte. Ob diese Umstände einen Rausschmiss rechtfertigen, werden sich die Verantwortlichen hoffentlich gut überlegt haben. Präsident Gernot Mang ließ durchblicken, dass aus Sicht der Gesellschafter von Werner offenbar die Jugend vernachlässigt wurde. Immerhin: Unter dem Ex-Mannheimer belegte 1860 beim DFB-Fördertopf Rang 2 – und hat zwei NLZ-Talente zu Stammspielern und U-Nationalspielern geformt (Reich, Dulic).