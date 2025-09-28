Die Blues auswärts eine macht !

Der Siegburger SV hat am Sonntag eine wahre Machtdemonstration abgeliefert und den FC Weiden mit 0:7 regelrecht überrollt. Schon früh setzte sich die Überlegenheit der Gäste 🔵 durch: William James McIntosh brachte die Blues in der 10. Minute in Führung, gefolgt von einem Treffer des Kapitäns Enes Yilmaz (13’). Alexander-Tackie Sai erhöhte in der 18. Minute auf 3:0 und markierte kurz vor der Halbzeit erneut (38’) das 4:0 – eine Demonstration von Kopfballstärke und Präzision.

Nach der Halbzeit schalteten die Gäste zwar einen Gang zurück, zeigten aber weiterhin ihre Klasse. Michael Ojesanmi erzielte in der 48. Minute das 5:0, Sebastian Stupp machte in der 86. Minute das 6:0 und setzte damit sein erstes Saisontor. Den Schlusspunkt setzte schließlich Alec Vinci in der 90. Minute zum 7:0-Endstand.

Weiden versuchte mit mehreren Wechseln (Firat Celik, Lionel Kabuya-Badibanga, Luca Barata, Rüzgar Zorbozan, Gaël Deves) frische Kräfte zu bringen, doch die Gäste ließen nie Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. Gelbe Karten für Meik Kühnel, Bekir Gediktas, Baran Kilic und Haydar Kilic unterstrichen die verzweifelten Versuche der Hausherren, gegen die Dominanz der Blues anzukämpfen.

Fazit: Ein absoluter Kantersieg für Siegburger SV 🔵 – technisch sauber, taktisch überlegen und kaltschnäuzig vor dem Tor. FC Weiden bleibt die Erkenntnis, dass man gegen diese Gäste an diesem Tag einfach machtlos war. Für Siegburg ein Statement der Stärke, das die Liga beeindruckt.

Text by Daniel Wember