„Meine Spieler haben 87 Minuten ein starkes Spiel gemacht und den Pan bis dahin gut umgesetzt“, sagt FCN-Trainer Zlatko Blaskic achselzuckend. Am Ende verlor die Normannia bekanntlich noch mit 1:2. Das aber hat die Normannia mittlerweile verarbeitet und blickt nun optimistisch auf die Partie bei Schlusslicht Denzlingen an diesem Samstag (15.30 Uhr).

Die Hinfahrt nach Denzlingen ist die weiteste in der gesamten Liga. „Da müssen wir schauen, dass wir frische Beine auf den Platz bekommen und im Kopf klar sind. Denzlingen hat bereits im Hinspiel gezeigt, dass es einen guten Ball spielen kann“, sagt Blaskic. Nicht mit dabei sein wird Calvin Körner, der sich eine starke Prellung gegen Backnang zugezogen hatte und ausgewechselt werden musste. Niklas Hofmeister (Kreuzbandriss) ist der zweite Ausfall im Kader, ansonsten kann Blaskic einigermaßen aus dem Vollen schöpfen.

„Die bittere Pleite gegen Backnang haben wir aufgearbeitet und wollen es auswärts und besser machen. Es ist ein alles entscheidender Spieltag für uns, ich glaube aber fest an diese Mannschaft, bin von ihrer Stärke hundertprozentig überzeugt“, sagt Blaskic. Die beiden Rückschläge zuletzt gehörten zum Abstiegskampf mit dazu, die müsse man wegstecken, so der FCN-Trainer. Gelingt das, ist sicher auch der ersehnte Sieg drin für die Normannen.