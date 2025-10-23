Die bislang (un)fairsten Teams in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall – gemessen an Karten? Dabei zählen die gelben Karten einfach, anders ist die Gewichtung hingegen bei den Platzverweisen. Sieht ein Spieler oder ein Teamoffizieller eine Rote oder Gelb-Rote Karte, so wird dies schwerer gewichtet.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SGM Kreßberg 1,33 (12 / 0 / 0 / 12)
🥈 TSV Obersontheim 2,00 (16 / 0 / 0 / 16)
🥉 TURA Untermünkheim 2,55 (17 / 2 / 0 / 23)
SV Unterweissach 2,66 (24 / 0 / 0 / 24)
SG Oppenweiler/Strümpfelbach 2,66 (21 / 1 / 0 / 24)
...
TSV Schwaikheim 3,22 (21 / 1 / 1 / 29)
TSV Nellmersbach 3,33 (25 / 0 / 1 / 30)
TSV Michelfeld 3,77 (29 / 0 / 1 / 34)
SC Urbach 4,33 (31 / 0 / 2 / 39)
TSV Schornbach 4,44 (32 / 1 / 1 / 40)
TSV Rudersberg 5,12 (35 / 2 / 0 / 41)
