Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

+ 83 weitere

+ 83 weitere

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 TSV Oberensingen 2,26 (62 / 1 / 0 / 68)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 FC Holzhausen 2,46 (67 / 1 / 0 / 74)

🥈 Spfr Schwäbisch Hall 2,33 (61 / 2 / 0 / 70)

…

SV Fellbach 4,2 (98 / 4 / 2 / 126)

TSV Weilimdorf 4,48 (83 / 5 / 4 / 139)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,7 (103 / 5 / 2 / 141)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 2,1 (50 / 0 / 1 / 59)

🥈 SKV Rutesheim 2,46 (56 / 0 / 2 / 69)

🥉 GSV Pleidelsheim 2,67 (57 / 0 / 2 / 75)

…

SSV Schwäbisch Hall 3,89 (88 / 3 / 2 / 109)

TSG Öhringen 3,96 (82 / 2 / 2 / 111)

SG Schorndorf 4,21 (71 / 3 / 6 / 118)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Bernhausen 2,71 (62 / 1 / 1 / 76)

🥇 FV Sontheim/Brenz 2,71 (60 / 5 / 0 / 76)

🥉 TSV Bad Boll 3,0 (70 / 1 / 1 / 84)

…

FV Neuhausen 4,57 (98 / 3 / 2 / 128)

VfL Sindelfingen 4,96 (91 / 4 / 4 / 139)

TSVgg Plattenhardt 5,64 (122 / 5 / 3 / 158)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSG Balingen Fußball II 2,43 (61 / 2 / 1 / 73)

🥈 SV Nehren 2,45 (64 / 2 / 1 / 76)

🥉 VfB Bösingen 2,56 (58 / 1 / 2 / 77)

…

Spvgg Freudenstadt 3,6 (81 / 2 / 3 / 108)

FC 07 Albstadt 4,1 (96 / 3 / 3 / 123)

VfL Nagold 4,23 (101 / 5 / 1 / 127)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Bad Schussenried 2,16 (60 / 0 / 1 / 65)

🥈 SV Mietingen 2,23 (63 / 1 / 0 / 67)

🥉 SV Reinstetten 2,33 (60 / 1 / 1 / 70)

…

SV Kressbronn 3,96 (90 / 1 / 5 / 119)

FC Srbija Ulm 4,16 (96 / 4 / 2 / 125)

FC Blaubeuren 4,23 (104 / 2 / 3 / 127)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________