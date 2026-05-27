Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Oberensingen 2,26 (62 / 1 / 0 / 68)
🥈 Spfr Schwäbisch Hall 2,33 (61 / 2 / 0 / 70)
🥉 FC Holzhausen 2,46 (67 / 1 / 0 / 74)
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SV Fellbach 4,2 (98 / 4 / 2 / 126)
TSV Weilimdorf 4,48 (83 / 5 / 4 / 139)
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,7 (103 / 5 / 2 / 141)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 2,1 (50 / 0 / 1 / 59)
🥈 SKV Rutesheim 2,46 (56 / 0 / 2 / 69)
🥉 GSV Pleidelsheim 2,67 (57 / 0 / 2 / 75)
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SSV Schwäbisch Hall 3,89 (88 / 3 / 2 / 109)
TSG Öhringen 3,96 (82 / 2 / 2 / 111)
SG Schorndorf 4,21 (71 / 3 / 6 / 118)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Bernhausen 2,71 (62 / 1 / 1 / 76)
🥇 FV Sontheim/Brenz 2,71 (60 / 5 / 0 / 76)
🥉 TSV Bad Boll 3,0 (70 / 1 / 1 / 84)
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FV Neuhausen 4,57 (98 / 3 / 2 / 128)
VfL Sindelfingen 4,96 (91 / 4 / 4 / 139)
TSVgg Plattenhardt 5,64 (122 / 5 / 3 / 158)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSG Balingen Fußball II 2,43 (61 / 2 / 1 / 73)
🥈 SV Nehren 2,45 (64 / 2 / 1 / 76)
🥉 VfB Bösingen 2,56 (58 / 1 / 2 / 77)
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Spvgg Freudenstadt 3,6 (81 / 2 / 3 / 108)
FC 07 Albstadt 4,1 (96 / 3 / 3 / 123)
VfL Nagold 4,23 (101 / 5 / 1 / 127)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Bad Schussenried 2,16 (60 / 0 / 1 / 65)
🥈 SV Mietingen 2,23 (63 / 1 / 0 / 67)
🥉 SV Reinstetten 2,33 (60 / 1 / 1 / 70)
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SV Kressbronn 3,96 (90 / 1 / 5 / 119)
FC Srbija Ulm 4,16 (96 / 4 / 2 / 125)
FC Blaubeuren 4,23 (104 / 2 / 3 / 127)
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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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