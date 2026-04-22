Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Alexander Sättele

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Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 TSV Oberensingen 2,15 (51 / 1 / 0 / 56)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 Spfr Schwäbisch Hall 2,48 (53 / 2 / 0 / 62)

🥈 FC Holzhausen 2,4 (54 / 1 / 0 / 60)

…

SV Fellbach 4,16 (81 / 4 / 1 / 104)

SSV Ehingen-Süd 4,46 (95 / 2 / 2 / 116)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,6 (84 / 4 / 2 / 115)

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Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,56 (35 / 0 / 0 / 36)

🥈 TSV Ilshofen 2,56 (54 / 1 / 0 / 59)

🥉 SKV Rutesheim 2,6 (49 / 0 / 2 / 60)

…

TSG Öhringen 4,13 (68 / 2 / 2 / 95)

SSV Schwäbisch Hall 4,17 (78 / 2 / 2 / 96)

SG Schorndorf 4,39 (59 / 3 / 5 / 101)

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Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Bernhausen 2,82 (53 / 1 / 1 / 65)

🥈 FV Sontheim/Brenz 2,86 (53 / 4 / 0 / 66)

🥉 SV Böblingen 2,91 (52 / 2 / 1 / 67)

…

TSV Köngen 4,78 (84 / 5 / 2 / 110)

FV Neuhausen 4,82 (82 / 3 / 2 / 111)

TSVgg Plattenhardt 5,95 (101 / 5 / 3 / 137)

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Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 2,61 (55 / 0 / 2 / 68)

🥈 VfL Mühlheim 2,65 (61 / 1 / 1 / 69)

🥉 TSG Balingen Fußball II 2,70 (53 / 2 / 1 / 65)

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TSV Harthausen/Scher 3,87 (79 / 4 / 0 / 93)

FC 07 Albstadt 4,12 (82 / 3 / 2 / 103)

VfL Nagold 4,30 (93 / 3 / 1 / 112)

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Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SV Reinstetten 2,23 (52 / 0 / 1 / 58)

🥈 SV Mietingen 2,33 (52 / 1 / 0 / 56)

🥉 FV Rot-Weiß Weiler 2,42 (58 / 0 / 1 / 63)

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SV Kressbronn 4,28 (86 / 0 / 4 / 107)

FC Blaubeuren 4,40 (93 / 2 / 2 / 110)

TSV Heimenkirch 4,50 (61 / 2 / 6 / 99)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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