Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 TSV Oberensingen 2,12 (46 / 1 / 0 / 51)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 Spfr Schwäbisch Hall 2,54 (52 / 2 / 1 / 61)

🥈 FC Holzhausen 2,21 (46 / 1 / 0 / 51)

…

SSV Ehingen-Süd 4,45 (87 / 2 / 0 / 107)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,47 (72 / 4 / 0 / 103)

TSV Weilimdorf 4,58 (64 / 4 / 4 / 110)

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Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,57 (32 / 0 / 0 / 33)

🥈 TSV Ilshofen 2,52 (50 / 1 / 0 / 53)

🥉 SKV Rutesheim 2,57 (43 / 0 / 0 / 54)

…

TSG Öhringen 4,19 (64 / 1 / 1 / 88)

SV Kaisersbach 4,33 (56 / 5 / 1 / 91)

SG Schorndorf 4,57 (54 / 3 / 0 / 96)

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Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SV Böblingen 2,9 (46 / 2 / 0 / 61)

🥈 TSV Bernhausen 3,0 (51 / 1 / 0 / 63)

🥈 FV Sontheim/Brenz 3,0 (50 / 4 / 0 / 63)

…

TSV Köngen 4,8 (75 / 5 / 0 / 101)

FV Neuhausen 5,14 (79 / 3 / 1 / 108)

TSVgg Plattenhardt 6,04 (94 / 4 / 0 / 127)

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Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 2,69 (50 / 0 / 0 / 62)

🥈 TSG Balingen II 2,73 (51 / 2 / 0 / 63)

🥉 VfB Bösingen 2,78 (47 / 1 / 0 / 64)

…

TSV Harthausen/Scher 3,77 (69 / 4 / 0 / 83)

FC 07 Albstadt 3,82 (70 / 2 / 0 / 88)

VfL Nagold 4,41 (87 / 3 / 0 / 106)

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Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SV Mietingen 2,4 (49 / 1 / 0 / 53)

🥈 SV Reinstetten 2,47 (51 / 0 / 0 / 57)

🥉 TSV Riedlingen 2,52 (50 / 1 / 0 / 53)

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SSG Ulm 4,17 (68 / 2 / 0 / 96)

FC Blaubeuren 4,22 (81 / 2 / 0 / 93)

TSV Heimenkirch 4,52 (53 / 2 / 0 / 86)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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