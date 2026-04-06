Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Oberensingen 2,12 (46 / 1 / 0 / 51)
🥈 FC Holzhausen 2,21 (46 / 1 / 0 / 51)
🥉 Spfr Schwäbisch Hall 2,54 (52 / 2 / 1 / 61)
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SSV Ehingen-Süd 4,45 (87 / 2 / 0 / 107)
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,47 (72 / 4 / 0 / 103)
TSV Weilimdorf 4,58 (64 / 4 / 4 / 110)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,57 (32 / 0 / 0 / 33)
🥈 TSV Ilshofen 2,52 (50 / 1 / 0 / 53)
🥉 SKV Rutesheim 2,57 (43 / 0 / 0 / 54)
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TSG Öhringen 4,19 (64 / 1 / 1 / 88)
SV Kaisersbach 4,33 (56 / 5 / 1 / 91)
SG Schorndorf 4,57 (54 / 3 / 0 / 96)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SV Böblingen 2,9 (46 / 2 / 0 / 61)
🥈 TSV Bernhausen 3,0 (51 / 1 / 0 / 63)
🥈 FV Sontheim/Brenz 3,0 (50 / 4 / 0 / 63)
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TSV Köngen 4,8 (75 / 5 / 0 / 101)
FV Neuhausen 5,14 (79 / 3 / 1 / 108)
TSVgg Plattenhardt 6,04 (94 / 4 / 0 / 127)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 2,69 (50 / 0 / 0 / 62)
🥈 TSG Balingen II 2,73 (51 / 2 / 0 / 63)
🥉 VfB Bösingen 2,78 (47 / 1 / 0 / 64)
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TSV Harthausen/Scher 3,77 (69 / 4 / 0 / 83)
FC 07 Albstadt 3,82 (70 / 2 / 0 / 88)
VfL Nagold 4,41 (87 / 3 / 0 / 106)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SV Mietingen 2,4 (49 / 1 / 0 / 53)
🥈 SV Reinstetten 2,47 (51 / 0 / 0 / 57)
🥉 TSV Riedlingen 2,52 (50 / 1 / 0 / 53)
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SSG Ulm 4,17 (68 / 2 / 0 / 96)
FC Blaubeuren 4,22 (81 / 2 / 0 / 93)
TSV Heimenkirch 4,52 (53 / 2 / 0 / 86)
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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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