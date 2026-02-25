Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

+ 83 weitere

+ 83 weitere

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 TSV Oberensingen 2,16 (37 / 0 / 0 / 39)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 Spfr Schwäbisch Hall 2,44 (38 / 1 / 0 / 44)

🥈 FC Holzhausen 2,33 (37 / 1 / 0 / 42)

…

Sf Dorfmerkingen 4,11 (49 / 2 / 3 / 74)

TSV Weilimdorf 4,22 (45 / 3 / 2 / 76)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,55 (55 / 4 / 2 / 82)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,40 (21 / 0 / 0 / 21)



🥈 SGM Krumme Ebene 2,56 (38 / 1 / 0 / 41)

🥉 TSV Ilshofen 2,62 (39 / 1 / 0 / 42)

...

TSV Crailsheim 3,87 (43 / 3 / 2 / 62)

SG Schorndorf 3,93 (39 / 2 / 4 / 63)

SV Kaisersbach 4,20 (47 /4 / 1 / 63)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Bernhausen 2,60 (36 / 1 / 0 / 39)

🥈 GSV Maichingen 2,68 (38 / 0 / 1 / 43)

🥉 FV Sontheim 2,75 (35 / 3 / 0 / 44)

...

TSV Köngen 4,56 (56 / 4 / 1 / 73)

SC Geislingen 4,57 (48 / 1 / 3 / 64)

TSVgg Plattenhardt 6,06 (78 / 3 / 2 / 97)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 2,47 (37 / 0 / 1 / 42)

🥈 SV Nehren 2,75 (39 / 0 / 1 / 44)

🥉 VfB Bösingen 2,76 (39 / 1 / 1 / 47)

...

TSV Harthausen/Scher 3,70 (54 / 3 / 0 / 63)

FC 07 Albstadt 3,94 (54 / 1 / 2 / 67)

VfL Nagold 4,33 (67 / 1 / 2 / 78)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SV Reinstetten 2,05 (36 / 0 / 0 / 37)

🥈 TSV Riedlingen 2,37 (38 / 0 / 0 / 38)

🥉 FV Bad Schussenried 2,47 (42 / 0 / 0 / 42)

…

SV Kressbronn 4,25 (57 / 0 / 2 / 68)

SSG Ulm 4,35 (50 / 1 / 3 / 74)

TSV Heimenkirch 4,5 (41 / 2 / 3 / 63)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________