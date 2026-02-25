Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Oberensingen 2,16 (37 / 0 / 0 / 39)
🥈 FC Holzhausen 2,33 (37 / 1 / 0 / 42)
🥉 Spfr Schwäbisch Hall 2,44 (38 / 1 / 0 / 44)
…
Sf Dorfmerkingen 4,11 (49 / 2 / 3 / 74)
TSV Weilimdorf 4,22 (45 / 3 / 2 / 76)
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,55 (55 / 4 / 2 / 82)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,40 (21 / 0 / 0 / 21)
🥈 SGM Krumme Ebene 2,56 (38 / 1 / 0 / 41)
🥉 TSV Ilshofen 2,62 (39 / 1 / 0 / 42)
...
TSV Crailsheim 3,87 (43 / 3 / 2 / 62)
SG Schorndorf 3,93 (39 / 2 / 4 / 63)
SV Kaisersbach 4,20 (47 /4 / 1 / 63)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Bernhausen 2,60 (36 / 1 / 0 / 39)
🥈 GSV Maichingen 2,68 (38 / 0 / 1 / 43)
🥉 FV Sontheim 2,75 (35 / 3 / 0 / 44)
...
TSV Köngen 4,56 (56 / 4 / 1 / 73)
SC Geislingen 4,57 (48 / 1 / 3 / 64)
TSVgg Plattenhardt 6,06 (78 / 3 / 2 / 97)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 2,47 (37 / 0 / 1 / 42)
🥈 SV Nehren 2,75 (39 / 0 / 1 / 44)
🥉 VfB Bösingen 2,76 (39 / 1 / 1 / 47)
...
TSV Harthausen/Scher 3,70 (54 / 3 / 0 / 63)
FC 07 Albstadt 3,94 (54 / 1 / 2 / 67)
VfL Nagold 4,33 (67 / 1 / 2 / 78)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SV Reinstetten 2,05 (36 / 0 / 0 / 37)
🥈 TSV Riedlingen 2,37 (38 / 0 / 0 / 38)
🥉 FV Bad Schussenried 2,47 (42 / 0 / 0 / 42)
…
SV Kressbronn 4,25 (57 / 0 / 2 / 68)
SSG Ulm 4,35 (50 / 1 / 3 / 74)
TSV Heimenkirch 4,5 (41 / 2 / 3 / 63)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
