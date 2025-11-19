Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

+ 83 weitere

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 TSV Oberensingen 2,06 (31 / 0 / 0 / 31)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 FC Holzhausen 2,40 (33 / 1 / 0 / 36)

🥉 Spfr. Schwäbisch Hall 2,53 (33 / 2 / 0 / 38)

...

TSG Tübingen 4,20 (47 / 1 / 3 / 63)

TSV Weilimdorf 4,37 (47 / 5 / 2 / 70)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,53 (48 / 4 / 2 / 68)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,50 (21 / 0 / 0 / 21)



🥈 SGM Krumme Ebene 2,57 (33 / 1 / 0 / 36)

🥉 TSV Ilshofen 2,64 (34 / 1 / 0 / 37)

...

TSG Öhringen 3,78 (48 / 1 / 1 / 53)

SV Kaisersbach 4,07 (44 / 3 / 1 / 57)

SG Schorndorf 4,28 (36 / 2 / 4 / 60)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Sontheim 2,21 (28 / 0 / 0 / 31)

🥈 TSV Bernhausen 2,57 (33 / 1 / 0 / 36)

🥉 GSV Maichingen 2,78 (34 / 0 / 1 / 39)

...

SC Geislingen 4,57 (48 / 1 / 3 / 64)

TSV Köngen 4,71 (49 / 4 / 1 / 66)

TSVgg Plattenhardt 6,28 (69 / 3 / 2 / 88)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 1,93 (29 / 0 / 0 / 29)

🥈 VfL Mühlheim 2,60 (34 / 0 / 1 / 39)

🥉 SV Nehren 2,60 (34 / 0 / 1 / 39)

...

TSV Harthausen/Scher 3,73 (47 / 3 / 0 / 56)

FC 07 Albstadt 3,93 (46 / 1 / 2 / 59)

VfL Nagold 4,93 (63 / 1 / 2 / 74)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Riedlingen 2,20 (33 / 0 / 0 / 33)



🥈 SV Mietingen 2,40 (36 / 0 / 0 / 36)

🥉 SV Reinstetten 2,40 (36 / 0 / 0 / 36)

...

FC Blaubeuren 4,40 (55 / 2 / 1 / 66)

SSG Ulm 4,46 (46 / 1 / 4 / 67)

TSV Heimenkirch 4,50 (42 / 2 / 3 / 63)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

