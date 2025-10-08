Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

+ 89 weitere

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

Fairness-Tabelle Verbandsliga Württemberg

🥇 FC Holzhausen 2,00 (15 / 1 / 0 / 18)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 Spfr. Schwäbisch Hall 2,44 (22 / 0 / 0 / 22)

🥉 VfR Heilbronn 2,44 (22 / 0 / 0 / 22)

...

Spfr. Dorfmerkingen 4,60 (33 / 3 / 1 / 46)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,66 (28 / 3 / 1 / 42)

TSG Tübingen 5,00 (29 / 1 / 3 / 45)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,25 (10/ 0 / 0 / 10)



🥈 SV Kaisersbach 2,37 (19 / 0 / 0 / 19)

🥉 TSV Ilshofen 2,62 (18 / 1 / 0 / 21)

...

GSV Pleidelsheim 4,12 (20 / 0 / 3 / 33)

SG Schorndorf 4,25 (16 / 1 / 3 / 34)

SV Leonberg/Eltingen 4,75 (30 / 1 / 1 / 38)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Sontheim 1,87 (15 / 0 / 0 / 15)

🥈GSV Maichingen 2,50 (20 / 0 / 0 / 20)

🥉 TSV Bad Boll 2,50 (20 / 0 / 0 / 20)

...

TSV Köngen 5,25 (28 / 3 / 1 / 42)

FV Neuhausen 5,50 (36 / 3 / 0 / 46)

TSVgg Plattenhardt 5,87 (38 / 3 / 0 / 47)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 1,80 (18 / 0 / 0 / 18)

🥈 SG Empfingen 2,00 (18 / 0 / 0 / 18)

🥉 VfL Mühlheim 2,30 (18 / 0 / 1 / 23)

...

Spvgg Freudenstadt 3,80 (25 / 1 / 2 / 38)

SV Zimmern 4,44 (28 / 3 / 1 / 40)

VfL Nagold 5,30 (42 / 1 / 2 / 53)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Riedlingen 2,00 (18 / 0 / 0 / 18)



🥈 FV Bad Schussenried 2,00 (18 / 0 / 0 / 18)

🥉 TSV Neu-Ulm 2,00 (18 / 0 / 0 / 18)

...

TSV Buch 4,50 (26 / 3 / 2 / 45)

SSG Ulm 4,55 (28 / 1 / 2 / 41)

FC Blaubeuren 5,75 (35 / 2 / 1 / 46)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

