Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

+ 83 weitere

+ 83 weitere

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 FC Holzhausen 1,40 (7 / 0 / 0 / 7)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈Spfr. Schwäbisch Hall 2,00 (10 / 0 / 0 / 10)

🥉 FC Esslingen 2,20 (11 / 0 / 0 / 11)

...

Young Boys Reutlingen 4,80 (19 / 0 / 1 / 24)

TSG Tübingen 5,20 (13 / 0 / 3 / 26)

Spfr. Dorfmerkingen 6,20 (18 / 3 / 1 / 31)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,25 (5 / 0 / 0 / 5)



🥈 SG Schorndorf 1,75 (7 / 0 / 0 / 7)

🥉 SV Kaisersbach 1,75 (7 / 0 / 0 / 7)

...

SKV Rutesheim 5,00 (15 / 0 / 1 / 20)

SV Leonberg/Eltingen 5,25 (16 / 0 / 1 / 21)

TV Oeffingen 5,50 (14 / 0 / 2 / 22)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Sontheim 1,75 (7 / 0 / 0 / 7)

🥈 TSV Bad Boll 2,00 (8 / 0 / 0 / 8)

🥉 GSV Maichingen 2,50 (10 / 0 / 0 / 10)

...

TSGV Waldstetten 5,75 (15 / 1 / 1 / 23

TSVgg Plattenhardt 6,50 (20 / 2 / 0 / 26)

FV Neuhausen 7,25 (21 / 3 / 0 / 29)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 1,20 (6 / 0 / 0 / 6)

🥈 VfL Pfullingen 1,40 (7 / 0 / 0 / 7)

🥉 TSV Harthausen/Scher 1,50 (6 / 0 / 0 / 6)

...

SV Croatia Reutlingen 4,40 (19 / 1 / 0 / 22)

SV Zimmern 4,75 (10 / 2 / 1 / 19)

VfL Nagold 7,00 (24 / 1 / 2 / 35)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Bad Schussenried 1,50 (6 / 0 / 0 / 6)



🥈 FV Rot-Weiß Weiler 1,80 (9 / 0 / 0 / 9)

🥉 TSV Neu-Ulm 2,00 (8 / 0 / 0 / 8)

...

TSV Heimenkirch 5,33 (11 / 0 / 1 / 16)

TSV Buch 6,00 (14 / 2 / 2 / 30)

FC Blaubeuren 6,00 (16 / 1 / 1 / 24)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________