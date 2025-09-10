Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC Holzhausen 1,40 (7 / 0 / 0 / 7)
🥈Spfr. Schwäbisch Hall 2,00 (10 / 0 / 0 / 10)
🥉 FC Esslingen 2,20 (11 / 0 / 0 / 11)
...
Young Boys Reutlingen 4,80 (19 / 0 / 1 / 24)
TSG Tübingen 5,20 (13 / 0 / 3 / 26)
Spfr. Dorfmerkingen 6,20 (18 / 3 / 1 / 31)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,25 (5 / 0 / 0 / 5)
🥈 SG Schorndorf 1,75 (7 / 0 / 0 / 7)
🥉 SV Kaisersbach 1,75 (7 / 0 / 0 / 7)
...
SKV Rutesheim 5,00 (15 / 0 / 1 / 20)
SV Leonberg/Eltingen 5,25 (16 / 0 / 1 / 21)
TV Oeffingen 5,50 (14 / 0 / 2 / 22)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Sontheim 1,75 (7 / 0 / 0 / 7)
🥈 TSV Bad Boll 2,00 (8 / 0 / 0 / 8)
🥉 GSV Maichingen 2,50 (10 / 0 / 0 / 10)
...
TSGV Waldstetten 5,75 (15 / 1 / 1 / 23
TSVgg Plattenhardt 6,50 (20 / 2 / 0 / 26)
FV Neuhausen 7,25 (21 / 3 / 0 / 29)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 1,20 (6 / 0 / 0 / 6)
🥈 VfL Pfullingen 1,40 (7 / 0 / 0 / 7)
🥉 TSV Harthausen/Scher 1,50 (6 / 0 / 0 / 6)
...
SV Croatia Reutlingen 4,40 (19 / 1 / 0 / 22)
SV Zimmern 4,75 (10 / 2 / 1 / 19)
VfL Nagold 7,00 (24 / 1 / 2 / 35)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Bad Schussenried 1,50 (6 / 0 / 0 / 6)
🥈 FV Rot-Weiß Weiler 1,80 (9 / 0 / 0 / 9)
🥉 TSV Neu-Ulm 2,00 (8 / 0 / 0 / 8)
...
TSV Heimenkirch 5,33 (11 / 0 / 1 / 16)
TSV Buch 6,00 (14 / 2 / 2 / 30)
FC Blaubeuren 6,00 (16 / 1 / 1 / 24)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
