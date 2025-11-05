Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Oberensingen 2,00 (26 / 0 / 0 / 26)
🥈 VfR Heilbronn 2,15 (28 / 0 / 0 / 28)
🥉 FC Holzhausen 2,38 (28 / 1 / 0 / 31)
...
TSG Tübingen 4,07 (37 / 1 / 3 / 53)
TSV Weilimdorf 4,64 (42 / 5 / 2 / 65)
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,84 (43 / 4 / 2 / 63)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,50 (18 / 0 / 0 / 18)
🥈 TSV Ilshofen 2,66 (29 / 1 / 0 / 32)
🥉 SGM Krumme Ebene 2,91 (32 / 1 / 0 / 35)
...
SV Kaisersbach 3,91 (39 / 2 / 0 / 47)
TSG Öhringen 4,08 (44 / 1 / 1 / 49)
SG Schorndorf 4,66 (32 / 2 / 4 / 56)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Sontheim 1,91 (23 / 0 / 0 / 23)
🥈 TSV Bernhausen 2,50 (27 / 1 / 0 / 30)
🥉 GSV Maichingen 2,66 (27 / 0 / 1 / 32)
...
TV Echterdingen 4,58 (42 / 1 / 2 / 55)
SC Geislingen 4,83 (42 / 1 / 3 / 58)
TSVgg Plattenhardt 5,83 (56 / 3 / 1 / 70)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 2,15 (28 / 0 / 0 / 28)
🥈 VfL Mühlheim 2,50 (30 / 0 / 1 / 35)
🥉 SV Nehren 2,57 (31 / 0 / 1 / 36)
...
SV Zimmern 3,76 (37 / 3 / 1 / 49)
FC 07 Albstadt 4,00 (39 / 1 / 2 / 52)
VfL Nagold 5,15 (56 / 1 / 2 / 67)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Riedlingen 1,92 (25 / 0 / 0 / 25)
🥈 SV Mietingen 2,08 (25 / 0 / 0 / 25)
🥉 FV Bad Schussenried 2,38 (31 / 0 / 0 / 31)
...
SV Kressbronn 4,30 (46 / 0 / 2 / 56)
FC Blaubeuren 4,50 (43 / 2 / 1 / 54)
SSG Ulm 4,57 (43 / 1 / 5 / 64)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________