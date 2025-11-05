Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Fairness-Tabelle

Verbandsliga Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Oberensingen 2,00 (26 / 0 / 0 / 26)

🥈 VfR Heilbronn 2,15 (28 / 0 / 0 / 28)

🥉 FC Holzhausen 2,38 (28 / 1 / 0 / 31)

...

TSG Tübingen 4,07 (37 / 1 / 3 / 53)

TSV Weilimdorf 4,64 (42 / 5 / 2 / 65)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,84 (43 / 4 / 2 / 63)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,50 (18 / 0 / 0 / 18)



🥈 TSV Ilshofen 2,66 (29 / 1 / 0 / 32)

🥉 SGM Krumme Ebene 2,91 (32 / 1 / 0 / 35)

...

SV Kaisersbach 3,91 (39 / 2 / 0 / 47)

TSG Öhringen 4,08 (44 / 1 / 1 / 49)

SG Schorndorf 4,66 (32 / 2 / 4 / 56)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Sontheim 1,91 (23 / 0 / 0 / 23)

🥈 TSV Bernhausen 2,50 (27 / 1 / 0 / 30)

🥉 GSV Maichingen 2,66 (27 / 0 / 1 / 32)

...

TV Echterdingen 4,58 (42 / 1 / 2 / 55)

SC Geislingen 4,83 (42 / 1 / 3 / 58)

TSVgg Plattenhardt 5,83 (56 / 3 / 1 / 70)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 2,15 (28 / 0 / 0 / 28)

🥈 VfL Mühlheim 2,50 (30 / 0 / 1 / 35)

🥉 SV Nehren 2,57 (31 / 0 / 1 / 36)

...

SV Zimmern 3,76 (37 / 3 / 1 / 49)

FC 07 Albstadt 4,00 (39 / 1 / 2 / 52)

VfL Nagold 5,15 (56 / 1 / 2 / 67)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Riedlingen 1,92 (25 / 0 / 0 / 25)



🥈 SV Mietingen 2,08 (25 / 0 / 0 / 25)

🥉 FV Bad Schussenried 2,38 (31 / 0 / 0 / 31)

...

SV Kressbronn 4,30 (46 / 0 / 2 / 56)

FC Blaubeuren 4,50 (43 / 2 / 1 / 54)

SSG Ulm 4,57 (43 / 1 / 5 / 64)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



