Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Oberensingen 2,00 (32 / 0 / 0 / 32)
🥈 FC Holzhausen 2,37 (33 / 2 / 0 / 38)
🥉 Spfr. Schwäbisch Hall 2,37 (35 / 1 / 0 / 38)
...
TSG Tübingen 4,12 (50 / 1 / 3 / 66)
TSV Weilimdorf 4,37 (47 / 5 / 2 / 70)
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,81 (52 / 4 / 3 / 77)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,50 (21 / 0 / 0 / 21)
🥈 SGM Krumme Ebene 2,46 (34 / 1 / 0 / 37)
🥉 TSV Ilshofen 2,60 (36 / 1 / 0 / 39)
...
SSV Schwäbisch Hall 3,71 (47 / 0 / 1 / 52)
SV Kaisersbach 4,07 (44 / 3 / 1 / 57)
SG Schorndorf 4,13 (38 / 2 / 4 / 62)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Sontheim 2,20 (30 / 1 / 0 / 33)
🥈 TSV Bernhausen 2,57 (33 / 1 / 0 / 36)
🥉 GSV Maichingen 2,73 (36 / 0 / 1 / 41)
...
SC Geislingen 4,57 (48 / 1 / 3 / 64)
TSV Köngen 4,66 (53 / 4 / 1 / 70)
TSVgg Plattenhardt 6,06 (72 / 3 / 2 / 91)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 1,93 (31 / 0 / 0 / 31)
🥈 SV Nehren 2,60 (34 / 0 / 1 / 39)
🥉 VfL Mühlheim 2,62 (37 / 0 / 1 / 42)
...
TSV Harthausen/Scher 3,73 (47 / 3 / 0 / 56)
FC 07 Albstadt 3,93 (50 / 1 / 2 / 63)
VfL Nagold 4,68 (64 / 1 / 2 / 75)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Riedlingen 2,12 (34 / 0 / 0 / 34)
🥈 SV Mietingen 2,31 (37 / 0 / 0 / 37)
🥉 SV Reinstetten 2,40 (36 / 0 / 0 / 36)
...
FC Blaubeuren 4,40 (55 / 2 / 1 / 66)
SSG Ulm 4,46 (46 / 1 / 4 / 67)
TSV Heimenkirch 4,50 (42 / 2 / 3 / 63)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
