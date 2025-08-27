Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC Holzhausen 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)
🥈TSV Oberensingen 1,66 (5 / 0 / 0 / 5)
🥉 FC Esslingen 1,66 (5 / 0 / 0 / 5)
...
VfB Friedrichshafen 5,50 (8 / 1 / 0 / 11)
Young Boys Reutlingen 6,00 (13 / 0 / 1 / 18)
Spfr. Dorfmerkingen 7,00 (13 / 3 / 0 / 21)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SG Schorndorf 1,00 (2 / 0 / 0 / 2)
🥈 FV Löchgau 1,00 (2 / 0 / 0 / 2)
🥉 TV Oeffingen 2,50 (5 / 0 / 0 / 5)
...
SKV Rutesheim 4,00 (8 / 0 / 0 / 8)
SV Leonberg/Eltingen 4,50 (9 / 0 / 0 / 9)
SSV Schwäbisch Hall 7,00 (9 / 0 / 1 / 14)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 GSV Maichingen 1,50 (3 / 0 / 0 / 3)
🥈 TSV Ehningen 2,00 (4 / 0 / 0 / 4)
🥉 TSV Bad Boll 2,00 (4 / 0 / 0 / 4)
...
TSGV Waldstetten 6,50 (10 / 1 / 0 / 13)
FV Neuhausen 7,00 (12 / 1 / 0 / 14)
TSVgg Plattenhardt 7,50 (9 / 2 / 0 / 15)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Harthausen/Scher 1,00 (3 / 0 / 0 / 3)
🥈 VfL Pfullingen 1,00 (3 / 0 / 0 / 3)
🥉 SSC Tübingen 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)
...
SV Zimmern 4,00 (6 / 1 / 1 / 12)
VfL Nagold 5,33 (13 / 1 / 0 / 16)
VfB Bösingen 5,50 (8 / 1 / 0 / 11)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Rot-Weiß Weiler 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)
🥈 FV Bad Schussenried 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)
🥉 FV Olympia Laupheim 1,66 (5 / 0 / 0 / 5)
...
TSV Buch 6,33 (8 / 2 / 1 / 19)
SSG Ulm 6,66 (12 / 1 / 1 / 20)
FC Blaubeuren 7,00 (13 / 1 / 1 / 21)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
