Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 Spfr. Schwäbisch Hall 1,87 (15 / 0 / 0 / 15)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 FC Holzhausen 2,12 (14 / 1 / 0 / 17)

🥉 TSV Oberensingen 2,33 (21 / 0 / 0 / 21)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,87 (25 / 3 / 1 / 39)

Spfr. Dorfmerkingen 4,88 (31 / 3 / 1 / 44)

TSG Tübingen 5,00 (29 / 1 / 3 / 45)

Landesliga Württemberg Staffel 1



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Löchgau 1,28 (9 / 0 / 0 / 9)



🥈 TSV Ilshofen 2,14 (15 / 0 / 0 / 15)

🥉 SV Kaisersbach 2,42 (17 / 0 / 0 / 17)

Spvgg Satteldorf 4,00 (22 / 2 / 0 / 28)

SG Schorndorf 4,57 (14 / 1 / 3 / 32)

SV Leonberg/Eltingen 5,14 (28 / 1 / 1 / 36)

Landesliga Württemberg Staffel 2



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FV Sontheim 2,00 (14 / 0 / 0 / 14)

🥈GSV Maichingen 2,42 (17 / 0 / 0 / 17)

🥉 TSV Bad Boll 2,57 (18 / 0 / 0 / 18)

TSV Köngen 5,14 (25 / 2 / 1 / 36)

FV Neuhausen 5,71 (32 / 3 / 0 / 40)

TSVgg Plattenhardt 6,28 (34 / 3 / 0 / 44)

Landesliga Württemberg Staffel 3



Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Tübingen 1,77 (16 / 0 / 0 / 16)

🥈 VfL Mühlheim 2,00 (13 / 0 / 1 / 18)

🥉 SG Empfingen 2,12 (17 / 0 / 0 / 17)

Spvgg Freudenstadt 3,88 (22 / 1 / 2 / 35)

SV Zimmern 4,00 (19 / 2 / 1 / 28)

VfL Nagold 5,55 (39 / 1 / 2 / 50)

Landesliga Württemberg Staffel 4

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Neu-Ulm 1,87 (15 / 0 / 0 / 15)



🥈 FV Bad Schussenried 2,00 (14 / 0 / 0 / 14)

🥉 TSV Riedlingen 2,12 (17 / 0 / 0 / 17)

SSG Ulm 4,44 (27 / 1 / 2 / 40)

TSV Buch 4,77 (24 / 3 / 2 / 43)

FC Blaubeuren 6,00 (31 / 2 / 1 / 42)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

