Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 Spfr. Schwäbisch Hall 1,87 (15 / 0 / 0 / 15)
🥈 FC Holzhausen 2,12 (14 / 1 / 0 / 17)
🥉 TSV Oberensingen 2,33 (21 / 0 / 0 / 21)
...
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4,87 (25 / 3 / 1 / 39)
Spfr. Dorfmerkingen 4,88 (31 / 3 / 1 / 44)
TSG Tübingen 5,00 (29 / 1 / 3 / 45)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,28 (9 / 0 / 0 / 9)
🥈 TSV Ilshofen 2,14 (15 / 0 / 0 / 15)
🥉 SV Kaisersbach 2,42 (17 / 0 / 0 / 17)
...
Spvgg Satteldorf 4,00 (22 / 2 / 0 / 28)
SG Schorndorf 4,57 (14 / 1 / 3 / 32)
SV Leonberg/Eltingen 5,14 (28 / 1 / 1 / 36)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Sontheim 2,00 (14 / 0 / 0 / 14)
🥈GSV Maichingen 2,42 (17 / 0 / 0 / 17)
🥉 TSV Bad Boll 2,57 (18 / 0 / 0 / 18)
...
TSV Köngen 5,14 (25 / 2 / 1 / 36)
FV Neuhausen 5,71 (32 / 3 / 0 / 40)
TSVgg Plattenhardt 6,28 (34 / 3 / 0 / 44)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 1,77 (16 / 0 / 0 / 16)
🥈 VfL Mühlheim 2,00 (13 / 0 / 1 / 18)
🥉 SG Empfingen 2,12 (17 / 0 / 0 / 17)
...
Spvgg Freudenstadt 3,88 (22 / 1 / 2 / 35)
SV Zimmern 4,00 (19 / 2 / 1 / 28)
VfL Nagold 5,55 (39 / 1 / 2 / 50)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Neu-Ulm 1,87 (15 / 0 / 0 / 15)
🥈 FV Bad Schussenried 2,00 (14 / 0 / 0 / 14)
🥉 TSV Riedlingen 2,12 (17 / 0 / 0 / 17)
...
SSG Ulm 4,44 (27 / 1 / 2 / 40)
TSV Buch 4,77 (24 / 3 / 2 / 43)
FC Blaubeuren 6,00 (31 / 2 / 1 / 42)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________