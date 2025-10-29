Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Oberensingen 2,00 (26 / 0 / 0 / 26)
🥈 VfR Heilbronn 2,08 (25 / 0 / 0 / 25)
🥉 TSV Berg 2,58 (31 / 0 / 0 / 31)
...
TSG Tübingen 4,25 (35 / 1 / 3 / 51)
Spfr. Dorfmerkingen 4,33 (39 / 3 / 1 / 52)
Calcio Leinfelden-Echterdingen 5,08 (41 / 4 / 2 / 61)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Löchgau 1,63 (18 / 0 / 0 / 18)
🥈 TSV Ilshofen 2,63 (26 / 1 / 0 / 29)
🥉 SGM Krumme Ebene 2,90 (29 / 1 / 0 / 32)
...
TSG Öhringen 3,90 (38 / 1 / 1 / 43)
SV Leonberg/Eltingen 4,00 (36 / 1 / 1 / 44)
SG Schorndorf 4,54 (29 / 1 / 4 / 50)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FV Sontheim 2,00 (22 / 0 / 0 / 22)
🥈 GSV Maichingen 2,27 (25 / 0 / 0 / 25)
🥉 TSV Bernhausen 2,45 (24 / 1 / 0 / 27)
...
TSV Köngen 4,72 (38 / 3 / 1 / 52)
SC Geislingen 4,90 (38 / 1 / 3 / 54)
TSVgg Plattenhardt 6,27 (55 / 3 / 1 / 69)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 SSC Tübingen 1,91 (23 / 0 / 0 / 23)
🥈 VfL Mühlheim 2,46 (27 / 0 / 1 / 32)
🥉 SC 04 Tuttlingen 2,61 (28 / 1 / 1 / 34)
...
SV Zimmern 3,75 (33 / 3 / 1 / 45)
FC 07 Albstadt 4,00 (35 / 1 / 2 / 48)
VfL Nagold 5,33 (53 / 1 / 2 / 64)
---
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Riedlingen 2,00 (24 / 0 / 0 / 24)
🥈 SV Mietingen 2,08 (25 / 0 / 0 / 25)
🥉 FV Bad Schussenried 2,41 (29 / 0 / 0 / 29)
...
TSV Buch 4,33 (33 / 3 / 2 / 52)
SV Kressbronn 4,41 (43 / 0 / 2 / 53)
FC Blaubeuren 4,63 (40 / 2 / 1 / 51)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________