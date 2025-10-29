Die bislang (un)fairsten Teams der Verbandsliga und Landesliga

+ 89 weitere

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

🥇 TSV Oberensingen 2,00 (26 / 0 / 0 / 26)

🥈 VfR Heilbronn 2,08 (25 / 0 / 0 / 25)

🥉 TSV Berg 2,58 (31 / 0 / 0 / 31)

...

TSG Tübingen 4,25 (35 / 1 / 3 / 51)

Spfr. Dorfmerkingen 4,33 (39 / 3 / 1 / 52)

Calcio Leinfelden-Echterdingen 5,08 (41 / 4 / 2 / 61)

---

Landesliga Württemberg Staffel 1



🥇 FV Löchgau 1,63 (18 / 0 / 0 / 18)



🥈 TSV Ilshofen 2,63 (26 / 1 / 0 / 29)

🥉 SGM Krumme Ebene 2,90 (29 / 1 / 0 / 32)

...

TSG Öhringen 3,90 (38 / 1 / 1 / 43)

SV Leonberg/Eltingen 4,00 (36 / 1 / 1 / 44)

SG Schorndorf 4,54 (29 / 1 / 4 / 50)

---

Landesliga Württemberg Staffel 2



🥇 FV Sontheim 2,00 (22 / 0 / 0 / 22)

🥈 GSV Maichingen 2,27 (25 / 0 / 0 / 25)

🥉 TSV Bernhausen 2,45 (24 / 1 / 0 / 27)

...

TSV Köngen 4,72 (38 / 3 / 1 / 52)

SC Geislingen 4,90 (38 / 1 / 3 / 54)

TSVgg Plattenhardt 6,27 (55 / 3 / 1 / 69)

---

Landesliga Württemberg Staffel 3



🥇 SSC Tübingen 1,91 (23 / 0 / 0 / 23)

🥈 VfL Mühlheim 2,46 (27 / 0 / 1 / 32)

🥉 SC 04 Tuttlingen 2,61 (28 / 1 / 1 / 34)

...

SV Zimmern 3,75 (33 / 3 / 1 / 45)

FC 07 Albstadt 4,00 (35 / 1 / 2 / 48)

VfL Nagold 5,33 (53 / 1 / 2 / 64)

---

Landesliga Württemberg Staffel 4

🥇 TSV Riedlingen 2,00 (24 / 0 / 0 / 24)



🥈 SV Mietingen 2,08 (25 / 0 / 0 / 25)

🥉 FV Bad Schussenried 2,41 (29 / 0 / 0 / 29)

...

TSV Buch 4,33 (33 / 3 / 2 / 52)

SV Kressbronn 4,41 (43 / 0 / 2 / 53)

FC Blaubeuren 4,63 (40 / 2 / 1 / 51)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten und Rote Karten werden schwerer gewichtet.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

