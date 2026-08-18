Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Claus G. Stoll

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Die Saison 2026/2027 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 KSV Hessen Kassel 1,0 (2 / 0 / 0 / 2)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 SGV Heilbronn-Freiberg 2,5 (2 / 0 / 0 / 5)

🥈 SV Eintracht-Trier 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

🥈 SC Freiburg II 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

🥈 VfR Mannheim 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

…

SV Sandhausen 5,5 (6 / 1 / 0 / 11)

FSV Frankfurt 6,0 (7 / 0 / 1 / 12)

TSV Steinbach Haiger 6,0 (7 / 0 / 1 / 12)

FC 08 Homburg 6,5 (10 / 1 / 0 / 13)

SSV Ulm 1846 Fussball 7,5 (9 / 1 / 0 / 15)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 Young Boys Reutlingen 1,0 (2 / 0 / 0 / 2)

🥈 1.CfR Pforzheim 1,5 (3 / 0 / 0 / 3)

🥉 Bahlinger SC 2,0 (6 / 0 / 0 / 6)

TSV Essingen 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

SV Oberachern 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

…

FC Teningen 5,5 (11 / 0 / 0 / 11)

FC Nöttingen 5,5 (10 / 0 / 0 / 11)

Türkspor Neckarsulm 6,0 (6 / 2 / 0 / 12)

FC Holzhausen 6,5 (9 / 1 / 0 / 13)

1.FC Mühlhausen 7,5 (6 / 1 / 1 / 15)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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