Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC 08 Homburg 2,59 (78 / 0 / 1 / 83)
🥈 SV Sandhausen 2,78 (70 / 2 / 1 / 89)
🥈 FC-Astoria Walldorf 2,78 (76 / 1 / 0 / 89)
…
FC Bayern Alzenau 4,18 (92 / 4 / 4 / 134)
TSV Schott Mainz 4,5 (90 / 8 / 4 / 144)
Kickers Offenbach 4,53 (102 / 5 / 4 / 145)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 VfR Aalen 2,6 (77 / 0 / 0 / 78)
🥈 FSV Hollenbach 2,66 (65 / 1 / 0 / 80)
🥉 TSV Essingen 2,76 (66 / 2 / 0 / 83)
…
1. FC Normannia Gmünd 3,73 (75 / 3 / 0 / 112)
Türk. SV Singen 4,16 (82 / 6 / 1 / 125)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,36 (101 / 3 / 0 / 131)
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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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