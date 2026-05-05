Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC 08 Homburg 2,59 (78 / 0 / 1 / 83)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,78 (76 / 1 / 0 / 89)

🥈 SV Sandhausen 2,78 (70 / 2 / 1 / 89)

…

FC Bayern Alzenau 4,18 (92 / 4 / 4 / 134)

TSV Schott Mainz 4,5 (90 / 8 / 4 / 144)

Kickers Offenbach 4,53 (102 / 5 / 4 / 145)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 VfR Aalen 2,6 (77 / 0 / 0 / 78)

🥈 FSV Hollenbach 2,66 (65 / 1 / 0 / 80)

🥉 TSV Essingen 2,76 (66 / 2 / 0 / 83)

…

1. FC Normannia Gmünd 3,73 (75 / 3 / 0 / 112)

Türk. SV Singen 4,16 (82 / 6 / 1 / 125)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,36 (101 / 3 / 0 / 131)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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