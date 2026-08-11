Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Carsten Trebuth

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Die Saison 2026/2027 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 KSV Hessen Kassel 0,0 (0 / 0 / 0 / 0)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1,0 (1 / 0 / 0 / 1)

🥈 SV Eintracht-Trier 1,0 (1 / 0 / 0 / 1)

🥈 SGV Heilbronn-Freiberg 1,0 (1 / 0 / 0 / 1)

VfR Mannheim 2,0 (2 / 0 / 0 / 2)

…

FC-Astoria Walldorf 7,0 (4 / 0 / 0 / 7)

Eintracht Frankfurt II 7,0 (2 / 0 / 1 / 7)

SV Sandhausen 9,0 (4 / 1 / 0 / 9)

TSV Steinbach Haiger 9,0 (4 / 0 / 1 / 9)

SSV Ulm 1846 Fussball 11,0 (5 / 1 / 0 / 11)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 1. FC Normannia Gmünd 1,0 (1 / 0 / 0 / 1)

🥇 Young Boys Reutlingen 1,0 (1 / 0 / 0 / 1)

🥇 1.CfR Pforzheim 1,0 (1 / 0 / 0 / 1)

TSG Backnang 2,0 (2 / 0 / 0 / 2)

TSV Essingen 2,0 (2 / 0 / 0 / 2)

…

FC Teningen 5,0 (5 / 0 / 0 / 5)

FV Ravensburg 8,0 (5 / 1 / 0 / 8)

FC Holzhausen 9,0 (5 / 1 / 0 / 9)

1.FC Mühlhausen 9,0 (4 / 0 / 1 / 9)

Türkspor Neckarsulm 10,0 (4 / 2 / 0 / 10)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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