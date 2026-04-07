Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC 08 Homburg 2,37 (64 / 0 / 0 / 64)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 SV Sandhausen 2,92 (66 / 2 / 0 / 79)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,88 (66 / 1 / 0 / 78)

…

FC Bayern Alzenau 4,33 (82 / 2 / 0 / 117)

Kickers Offenbach 4,81 (92 / 5 / 0 / 130)

TSV Schott Mainz 4,85 (77 / 8 / 0 / 131)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FSV Hollenbach 2,8 (58 / 1 / 0 / 73)

🥇 FC Nöttingen 2,8 (69 / 0 / 0 / 70)

🥉 VfR Aalen 2,87 (68 / 0 / 0 / 69)

…

FV Ravensburg 3,92 (72 / 1 / 1 / 98)

Türk. SV Singen 4,46 (78 / 6 / 1 / 116)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,5 (87 / 3 / 0 / 117)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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