Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC 08 Homburg 2,46 (64 / 0 / 0 / 64)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 FSV Frankfurt 2,92 (65 / 1 / 0 / 76)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,84 (62 / 1 / 0 / 74)

…

FC Bayern Alzenau 4,34 (78 / 2 / 0 / 113)

TSV Schott Mainz 4,8 (77 / 8 / 0 / 125)

Kickers Offenbach 4,88 (89 / 5 / 0 / 127)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC Nöttingen 2,75 (65 / 0 / 0 / 66)

🥈 Türkspor Neckarsulm 2,76 (57 / 1 / 0 / 69)

🥉 FSV Hollenbach 2,88 (57 / 1 / 0 / 72)

…

FV Ravensburg 4,08 (72 / 1 / 1 / 98)

Türk. SV Singen 4,12 (70 / 6 / 1 / 103)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,6 (85 / 3 / 0 / 115)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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