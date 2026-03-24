Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Claus G. Stoll

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC 08 Homburg 2,52 (63 / 0 / 0 / 63)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 FSV Frankfurt 2,88 (61 / 1 / 1 / 72)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,8 (59 / 1 / 0 / 70)

…

TSG Balingen Fußball 4,36 (72 / 3 / 4 / 109)

TSV Schott Mainz 4,76 (74 / 7 / 3 / 119)

Kickers Offenbach 4,96 (86 / 5 / 3 / 124)

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Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 Türkspor Neckarsulm 2,7 (53 / 1 / 1 / 65)

🥈 FC Nöttingen 2,73 (62 / 0 / 0 / 63)

🥉 VfR Aalen 2,9 (63 / 0 / 0 / 64)

…

1. FC Normannia Gmünd 4,0 (62 / 3 / 4 / 96)

Türk. SV Singen 4,12 (66 / 6 / 2 / 99)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,62 (81 / 3 / 2 / 111)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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