Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC 08 Homburg 2,52 (63 / 0 / 0 / 63)
🥈 FC-Astoria Walldorf 2,8 (59 / 1 / 0 / 70)
🥉 FSV Frankfurt 2,88 (61 / 1 / 1 / 72)
…
TSG Balingen Fußball 4,36 (72 / 3 / 4 / 109)
TSV Schott Mainz 4,76 (74 / 7 / 3 / 119)
Kickers Offenbach 4,96 (86 / 5 / 3 / 124)
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 Türkspor Neckarsulm 2,7 (53 / 1 / 1 / 65)
🥈 FC Nöttingen 2,73 (62 / 0 / 0 / 63)
🥉 VfR Aalen 2,9 (63 / 0 / 0 / 64)
…
1. FC Normannia Gmünd 4,0 (62 / 3 / 4 / 96)
Türk. SV Singen 4,12 (66 / 6 / 2 / 99)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,62 (81 / 3 / 2 / 111)
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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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