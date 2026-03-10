Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Franz

+ 33 weitere

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC 08 Homburg 2,6 (60 / 0 / 0 / 60)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 FSV Frankfurt 2,95 (57 / 1 / 1 / 68)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,86 (56 / 1 / 0 / 66)

…

TSG Balingen Fußball 4,39 (70 / 3 / 3 / 101)

TSV Schott Mainz 4,73 (67 / 6 / 3 / 109)

Kickers Offenbach 4,95 (84 / 4 / 2 / 114)

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC Nöttingen 2,61 (54 / 0 / 0 / 55)

🥈 TSV Essingen 2,68 (46 / 1 / 1 / 59)

🥉 Türkspor Neckarsulm 2,72 (48 / 1 / 1 / 60)

…

FV Ravensburg 4,04 (64 / 1 / 1 / 85)

Türk. SV Singen 4,23 (56 / 6 / 2 / 89)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,31 (74 / 2 / 2 / 95)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________