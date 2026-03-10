Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC 08 Homburg 2,6 (60 / 0 / 0 / 60)
🥈 FC-Astoria Walldorf 2,86 (56 / 1 / 0 / 66)
🥉 FSV Frankfurt 2,95 (57 / 1 / 1 / 68)
TSG Balingen Fußball 4,39 (70 / 3 / 3 / 101)
TSV Schott Mainz 4,73 (67 / 6 / 3 / 109)
Kickers Offenbach 4,95 (84 / 4 / 2 / 114)
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC Nöttingen 2,61 (54 / 0 / 0 / 55)
🥈 TSV Essingen 2,68 (46 / 1 / 1 / 59)
🥉 Türkspor Neckarsulm 2,72 (48 / 1 / 1 / 60)
FV Ravensburg 4,04 (64 / 1 / 1 / 85)
Türk. SV Singen 4,23 (56 / 6 / 2 / 89)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,31 (74 / 2 / 2 / 95)
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
